David Mora (Scènes de ménages) : son amoureuse enceinte et impatiente, gros baby bump et magnifique message

David Mora, alias Fabien dans la série “Scènes de ménages”, va bientôt devenir papa. Plutôt très impatiente, sa compagne a posté une nouvelle photo avec une magnifique légende. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Un début difficile pour David Mora dans “Scènes de ménages“

Dans un entretien pour Télé-Loisirs, Anne-Elisabeth Blateau et David Mora (Emma et Fabien) sont notamment revenus sur leurs débuts difficiles dans “Scènes de ménages”. En effet, les deux comédiens ont pris beaucoup de temps avant d’être bien appréciés par les internautes : “C’est le côté obscur des réseaux sociaux, ça peut être violent très vite. On est juste comédiens, on essaye de faire notre métier et très vite les gens vous détestent, vraiment violemment, et c’est très étrange, alors qu’on n’a rien fait à part avoir passé un casting, avoir travaillé et être pris dans une série. Et là on s’en est pris plein la gueule, très sérieusement” a notamment expliqué la jeune femme.

David Mora de son côté, explique que le couple a longtemps été catégorisé comme “nouveau” : Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas aimé le changement. On est resté les nouveaux jusqu’à ce que d’autres nouveaux arrivent. Au bout de quatre ans, on nous appelait encore “les nouveaux”. Heureusement, maintenant tout va bien et d’ailleurs le jeune homme est heureux dans la série comme dans la vie. En effet, il attend son tout premier enfant avec sa compagne, une certaine Davina Vigné.

Un bébé pour Noël pour David Mora et Davina Vigné ?

Ce mardi 8 décembre, Davina Vigné, la compagne de David Mora, alias Fabien dans “Scènes de ménage” a posté une nouvelle photo d’elle avec son ventre rond sur Instagram. En légende, la jeune femme se dit impatiente de voir la petite bouille de son enfant : “Quand je pense que dans quelques semaines tu seras là mon trésor. Ça me rend tellement heureuse. Je me suis posée un instant t’imaginant dans ce merveilleux cocon. Quand on entrera dans ta chambre pour venir te chercher le matin, on aura le plaisir de voir ton regard en premier” commence-t-elle par dire.

La jeune femme poursuit son propos et explique que tout est déjà prêt pour accueillir le nouveau né : “Il me tarde tellement de te raconter une histoire tout en te regardant t’endormir. On a tout préparé avec papa et ton grand frère (elle est déjà maman d’un garçon). Tu verras ta chambre est une bulle de douceur et de confort”. La rédaction de LD People a hâte en tout cas de voir le visage du petit dans quelques semaines. Et vous ?