David Mora (Scènes de ménages) très bientôt papa, sa compagne est sur le point d’accoucher

David Mora n’a plus que quelques jours avant de connaître l’un des événements les plus marquants de sa vie. En effet, le célèbre comédien de Scènes de ménages s’apprête à devenir papa pour la première fois. C’est sa compagne Davina Vigné qui a d’ailleurs annoncé la grande nouvelle elle-même via les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la future maman a en effet publié un joli cliché de son baby bump en annonçant l’arrivée très proche de son enfant. LD People revient sur l’histoire de ce couple et sur cette prochaine naissance.

David Mora (Scènes de ménages) : le nouveau rôle qu’il s’apprête à endosser

” On est sur la fin… “

Dans cette publication postée sur Instagram, la compagne de David Mora de Scènes de ménages ne peut cacher sa joie. En effet, la naissance de son enfant est prévue dans le courant du mois de janvier. Dès lors, toute la petite famille est impatiente d’accueillir ce nouveau membre dans les prochains jours. Et pour la maman, il s’agit bien évidemment d’un énorme soulagement après ces mois difficiles. Car bien évidemment, une grossesse n’est pas toujours une période facile, mais en temps de covid, cela complique encore plus les choses.

Du côté de David Mora, cette annonce devrait également être accueillie avec tout l’enthousiasme qu’elle mérite. Car si le comédien est déjà papa dans la fiction, cela sera la première fois pour lui dans la vie réelle. En effet dans son personnage de Scènes de ménages, le compagnon d’Emma interprétée par Anne-Elisabeth Blateau est le père de la petite Chloé. Mais dans la vraie vie, le professeur d’histoire-géo n’a pas encore de descendance. Voici donc une chose réglée. LD People revient donc sur ce cliché publié par la jolie rousse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Davina Vigné (@davina_vigne_)

La délivrance approche

Sur cette photo, Davina Vigné affiche donc son joli ventre rond dans une belle robe noire. Celle qui partage la vie de David Mora annonce donc la fin ” de gestation “. Elle en profite pour souhaiter une bonne année 2021 à ceux qui la suivent. Voilà donc un couple qui s’apprête à commencer cette nouvelle année de la meilleure des manières. Mais en réalité, le public en sait très peu sur les deux tourtereaux. Car aussi bien David Mora que Davina Vigné se sont toujours montrés très discrets sur leur relation. Ils seraient ensemble depuis le début de l’année 2019. En effet, à partir de l’été dernier, le comédien de Scènes de ménages et la jeune femme ont commencé à s’afficher sur la toile.

Cependant, personne ne connaît les circonstances exactes de leur rencontre ou bien s’ils ont des projets de mariage. Sur ce sujet, c’est véritablement le blocus. En tout cas, cette dernière publication n’a pas laissé leur communauté insensible. D’ailleurs, les commentaires ont été très nombreux pour la féliciter et souhaiter bonne chance à David Mora de Scènes de ménages pour les prochains mois. ” Que du bonheur à la clé “, ” La libération et ensuite le bonheur “, ” Magnifique photo “. Toute l’équipe de LD People se joint donc à ces encouragements et à ces félicitations pour souhaiter le meilleur au couple. Et surtout, souhaiter la bienvenue à cet enfant qui va naître ces premiers jours.