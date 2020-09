David Mora (Scènes de ménages) va être papa ? Sa chérie dévoilé tout !

David Mora est un des comédiens phares de la mini série Scènes de ménages sur M6.Dans clé show, il incarne Fabien, en couple avec Emma, Anne-Elisabeth Plateau. Le public de M6 ne se lasse pas des frasques du couple. David Mora incarne un professeur d’Histoire-Géographie alors que sa compagne est une bricoleuse dans l’âme. C’est une jeune couple dynamique qui vient s’installer à al campagne pour voir grandir leur fille dans les meilleures conditions possibles. Et la fiction va donc rejoindre la réalité puisque la compagne de David Mora, Davina Vigné, est enceinte !

David Mora et sa compagne ont une grande nouvelle à partager

C’est sur le compte Instagram du comédien que la nouvelle tombe. Mais tout n’est pas très clair pour les abonnés. En effet, David Mora et Davina Vigné, les dadas, sont souvent en train de rire et de s’amuser avec leurs fans. En ce moment en vacances, ls comédiens n’ont de cesse de faire rire leurs fans. Alors, lorsque la semaine dernière ils découvrent l’interview de “ventre plat magazine”, ils rient de bon cœur. David Mora parle de son ventre plat et des efforts pour le conserver. Interrogé par sa compagne, ils s’amusent tous les deux à improviser de quoi prendre hilare leurs audiences. Cependant, David Mora termine cette vidéo en annonçant être enceinte de 22 semaines.

Sur le moment, les fans de David Mora ne réagissent pas forcément. Ils n’imaginent pas que la blague pourrait conduire à une vérité pour le couple. Mais ceux qui les connaissent bien sont compris qu’ils voulaient dédramatiser la situation et rendre cela officiel par eux-mêmes avant que des photos ne fuient. C’est donc dès le lendemain que tout s’éclaircit. Sur le compte Instagram de la compagne de David Mora, Davina Vigné montre son ventre rond et annonce aux réseaux sociaux que le couple s’apprête à avoir un enfant.

Le couple fait en sorte d’agrandir la famille

Une excellente nouvelle pour Davina Vigné et pour David Mora qui semblent ravis de pouvoir l’annoncer au monde entier. Ils ont attendus de passer les trois mois d’aménorrhée, comme le veut la tradition, afin de faire savoir à leurs fans que la famille va s’agrandir. En effet, la compagne de David Mora a déjà un fils de son côté. Un ravissant petit gars qui va faire des ravages sentimentalement d’ici quelques années.

Ce petit bonhomme va de venir grand frère et aura certainement des tas de choses à transmettre à son petit frère ou sa petite sœur. En effet, David Mora et sa compagne ne sont pas encore au courant de ses détails. Non seulement il est trop tôt pour le moment, mais ils pourraient également décider de garder la surprise, pour eux mais également pour leurs proches. Mais peut importe la façon dont il vont gérer la suite, le bonheur se lit sur les visages du couple. Ils vont forcément faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de l’arrivée de ce bébé une grande fête. Et également continuer de rire et de passer des moments complices tout le long de la grossesse et au-delà.

L’amour est bien présent entre ces deux-là

Découvrant le joli ventre arrondi de Davina Vigné, ses fans et ceux de David Mora se précipitent pour leur adresser les félicitations de rigueur. D’habitude très discret sur leur relation, cela faisait effectivement quelques mois que David Mora rendait son couple officiel sur les réseaux sociaux. Mais de son côté, sa compagne n’avait pas attendue autant que lui. Depuis le mois de Juin de l’année dernière des photos du couple se retrouvent donc sur Instagram. L’officialisation de David Mora signifiait-elle alors que les amoureux tentaient d’avoir une enfant ?

Une heureuse nouvelle pour David Mora et Davina Vigné

Le confinement les aura en tout cas aidés à se poser et à permettre cet heureux événements. Comme de très nombreux couples, le confinement était l’occasion de prendre de grandes décisions. Les ruptures et les grossesses étaient donc légions. Heureusement pour David Mora et sa compagne, c’est bien un événement heureux qui en ressort. Avoir un bébé tout les deux ne manquera pas de solidifier leur couple. Déjà très complices et amoureux, pas de doutes sur le fait que cet enfant soir désiré depuis un bon bout de temps.

Voilà qui va leur permettre de se souvenir toute leurs vies de leurs vacances d’été 2020. Non seulement l’année allait être inoubliable à cause de la pandémie, David Mora et Davina Vigné font donc en sorte de transformer les mauvais souvenirs du COVID-19 en l’année d’une merveilleuse nouvelle, celle de l’annonce de la grossesse du couple. Car l’humain est ainsi fait qu’il a tendance à davantage se souvenir des mauvaises nouvelles plutôt que des bonnes. Sauf lorsque la nouvelle est si importante que celle-ci. Un mariage ou l’arrivée d’un enfant remporte la mise et sait effacer les plus mauvais des souvenirs. La pandémie est bien lointaine lorsque les tourtereaux profitent de leurs vacances et annoncent qu’un enfant est en train de grandir dans le ventre de madame.

Félicitations aux futurs parents !

Il ne nous reste plus qu’à nous joindre aux innombrables commentaires que les amoureux reçoivent. En effet, il est de rigueur d’adresser nos sincères félicitions à David Mora et à Davina Vigné. Tous nos vœux de bonheur pour cette belle aventure qui commence !