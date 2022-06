De gros bouchons annoncés dans toute la France pour le week-end de Pentecôte 2022 !

Après le week-end de l’Ascension qui a eu lieu le jeudi 26 mai 2022, les Français peuvent à nouveau profiter d’un week-end prolongé de 3 jours grâce à ce lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte est un jour férié, la plupart des Français profitent donc de cette journée. A l’origine, le lundi de Pentecôte ou lundi du Saint-Esprit, commémore la descente de l’Esprit Saint parmi les apôtres. Ce jour n’est pas fixe dans le calendrier car cela dépend de la date de Pâques.

Les citadins n’hésitent pas une seule seconde pour s’évader au grand air. Cela permet de se détendre et de profiter des moments en famille.

Malgré une météo qui s’annonce peu clémente, cela n’empêche pas les Français de partir pour de « courtes vacances ».

Comme chaque année, beaucoup de monde sera présent sur les routes, il faudra donc faire preuve de patience pour arriver à destination.Pour le départ, comptez une circulation très difficile (rouge) et difficile (orange) pour le vendredi 3 et samedi 4 juin 2022. Pour le retour, la plupart des personnes rentreront dans la journée du lundi.

Soyez prêt à une circulation difficile dans l’ensemble de la France et une circulation rouge, donc très difficile dans la région d’Ile de France. Pour le retour, la circulation commencera à être embouitellé en début d’après-midi jusqu’en début de soirée.

Cela concerne en parti les autoroutes A7, A8 et A10. En fonction de la météo, la fréquentation sur les zones côtières pourrait être très importante.

Le premier conseil est de parti tôt le matin, la circulation ne sera pas encore bouchée pour la plupart des routes.

Ensuite, quoi qu’il arrive, attendez-vous à vous retrouver dans des bouchons à un moment ou à un autre. C’est pour cette raison qu’il est important de faire des pauses, afin de vous dégourdir les jambes et de souffler un peu. Les voyages en voiture peuvent être stressant et très fatiguant, les pauses vous permettront de vous détendre et de vous préparer à être dans de meilleures conditions pour le reste du voyage. De plus, s’énerver lors de bouchons ne sert strictement à rien.

Restez calme et armez-vous de patience, vous en aurez besoin. Un autre conseil, pensez à apporter des boissons et de quoi manger si jamais vous restez bloqué longtemps dans un bouchon.

Afin de prévoir et d’éviter de gros bouchons, voici les principales recommandations de Bison Futé :

Conseils pour le Samedi 4 juin

Dans le sens des départs, il est conseillé de quitter l’Île-de-France après 16h, et d’éviter les autoroutes A13, A10, A7 dans la journée entre 10h et 18. Durant la matinée (10h00 – 12h00), Bison Futé recommande également d’éviter les autoroutes A9, entre Montpellier et Narbonne, A62 entre Toulouse et Bordeaux et A61 entre Toulouse et Narbonne.

Les autoroutes A8 et A75 sont également déconseillés entre 11 et 16h. Enfin, attention, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), le trafic sera soutenu de 10h à 12h et de 15h à 17h. Un fort trafic est prévu de 12h à 15h, avec une attente supérieure à 1h sur la route.

https://twitter.com/Prefet47/status/1532633990041067520?s=20&t=oGF0JiUi_8gZju1mlDkj9Q

Conseils pour le Lundi 6 juin

Dans le sens des retours, il faut traverser l’Île-de-France avant 11h. Une grande partie des autoroutes sont à éviter entre 13h et 20h, ce sera le créneau horaire pour lequel la plupart des Français choisissent de partir pour rentrer chez eux. Il faut donc éviter les autoroutes suivantes :