Décès de Luke Perry: avant sa mort, il envoie cette ultime photo à ses amis de Beverly Hills

Luke Perry a fait fantasmé une génération de filles. Il interprétait le ténébreux Dylan dans la série culte Beverly Hills. Malheureusement, le comédien est mort le 4 mars 2019 des suites d’un AVC. Ce 11 octobre 2020, l’acteur aurait fêté ses 54 ans. Pour l’occasion, un de ses amis a publié une photo inédite de lui, prise peu avant sa mort.

Le 11 octobre 2020, Luke Perry aurait fêté ses 54 ans. Il aurait certainement été entouré de tous ses amis de longue date. Mais aujourd’hui, son entourage et ses fans pleurent sa disparition. Sur les réseaux sociaux, chacun a partagé un message, un souvenir, quelques mots pour lui rendre hommage.

Son ancien collègue diffuse un cliché très personnel

Brian Austin Green faisait également partie du casting de Beverly Hills. Surtout, l’acteur avait tissé des liens d’amitié avec son collègue Luke Perry. Pour cette journée anniversaire, Brian Austin Green a pris la décision de diffuser une photo très personnelle. Luke Perry le lui a envoyé peu de temps avant de disparaître. On peut le voir sur une plage à côté de son chien.

« Tu as touché de manière positive tous les gens que tu as pu rencontrer. »

Brian Austin Green commente ce cliché sur son compte Instagram : “C’est la dernière que tu m’as envoyée, explique l’acteur dans ses voeux d’anniversaire. C’est devenu l’écran de veille de mon téléphone. Cette journée est vraiment difficile, mais tu as touché de manière positive tous les gens que tu as pu rencontrer. Je t’aime et tu me manques, mon frère.”

D’autres acteurs ont participé à cette commémoration virtuelle. Ian Ziering jouait Steve Sanders dans la série. Il a partagé une photo en noir et blanc de tous les garçons de la série. Tous jeunes, ils posent avec un grand sourire. Ian Ziering écrit simplement : “tous frères, d’une mère différente.”

Luke Perry: Je pense à lui, il me manque. Mais c’est le cas tous les jours

Luke Perry a tiré sa révérence à l’âge de 52 ans. Chaque 4 mars est désormais une date douloureuse pour ses proches. Après son AVC, les médecins l’ont placé dans le coma. Mais il n’en s’est jamais remi. Shannon Doherty a également partagé une photo. On les voit tous les deux. Brenda et Dylan formait un couple inséparable. Quant à Tori Spelling, elle a développé un long message : “C’est un dimanche paresseux en famille. Je suis heureuse d’avoir ma famille et ma famille de coeur. Je les aime tous si fort. Et ça ne me semble pas juste de ne pas mentionner qu’aujourd’hui, c’est l’anniversaire de notre frère Luke. Je pense à lui, il me manque. Mais c’est le cas tous les jours. Je suis soulagée de savoir qu’il a pu rencontrer mon petit dernier, Beau, et qu’il l’a câliné quand c’était encore un bébé.“