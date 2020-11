Décès de Naya Rivera: Grand coup de théâtre judiciaire mené par le père de son fils 4 mois après

Naya Rivera était une célébrité adorée du grand public. Sa disparition a bouleversé ses fans dans le monde entier. C’est d’ailleurs grâce à leurs préoccupations que les forces de l’ordre et les autorités compétentes ont persévéré dans les recherches. En effet, Naya Rivera avait disparu dans le lac Piru, laissant son fils de 5 ans sur le bateau. Les recherches concluaient à la mort de la comédienne mais retrouver son corps paraissait impossible. Après plusieurs jours de quête dans succès, le corps sans vie de Naya Rivera était retrouvé. Et quatre mois après son décès, son ancien compagnon, le père de son fils, mène une action en justice au nom de leur petit garçon, Josey.

Naya Rivera refait la Une suite aux plaintes déposées contre le comté au nom de son fils

Quatre mois se sont écoulés depuis la tragique disparition de la vedette de Glee. Quatre mois qu’un tout jeune petit garçon a du mal à réaliser que sa mère ne reviendra pas de sa baignade. Naya Rivera et son fils Josey, étaient en sortie bateau sur le lac Piru. Les théories veulent qu’elle ait été happée par des courants qui l’auraient surprises et entraînaient vers le fond du lac. Les médecins légistes font des observations concordantes, indiquant que Naya Rivera se serait noyé en l’espace de quelques minutes. Son fils de cinq ans et resté seul sur le bateau, du moment du drame jusqu’à l’arrivée des secours. La famille de l’actrice n’en revenait pas. Et les fans de Naya Rivera à travers le monde sont tout aussi choqués. En effet, pour beaucoup il aura fallu attendre que les autorités retrouvent son corps pour accepter sa disparition.

Josey est forcément dans un état de choc post-traumatique important. À seulement cinq ans, il était présent sur les lieux de la disparition de sa maman. Naya Rivera et son fils étaient extrêmement proches. Le petit garçon sur le bateau devait croire que sa mère mettait simplement du temps à nager et qu’elle allait remonter. Une histoire qui le hantera certainement durant le reste de sa vie. Conscient du traumatisme de son fils, le père de Josey, l’ancien compagnon de Naya Rivera, décide de demander réparation en son nom. Pour que son fils reçoive les indemnités auxquelles il a le droit de prétendre, il vient de déposer une plainte au nom de Josey contre le comté de Ventura. Il dépose plainte également à l’encontre du United Water Conservation District et du Park ans Recreaction Management.

La suite des événements reste encore imprévisible

Ces informations sont véhiculées par la chaîne de télévision E! aux États-Unis. Dans l’éventualité où le procès se tenait comme l’imagine l’ancien compagnon de Naya Rivera, son fils pourrait toucher une large somme d’argent. Les dommages économiques et troubles émotionnels liés à la perte de sa mère seront certainement reconnus et il pourrait alors recevoir un dédommagement très important. Les plaignants auraient fait la demande de la présence d’un jury pour rendre la décision. Si pour l’instant tout reste à faire, des fans pleurent encore en affirmant que rien ne ramènera Naya Rivera.

