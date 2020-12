Découvrez ce que Nostradamus nous prédit pour la nouvelle année 2021, ce n’est pas rien !

Le devin le plus populaire du moment a vécu il y a plus de 5 siècle ! Et pourtant, il continue de prédire notre avenir. Nostradamus prévoit pour 2021 catastrophe sur catastrophe ! Le pire, c’est que ça ne s’arrête pas jusqu’en 3797. Découvrez vite ce que nous réserve la nouvelle année d’après ce célèbre voyant.

Né en 1502 à Saint-Rémy de Provence, Nostradamus officiait en tant que médecin. En 1555, il publie son ouvrage majeur, les Prophéties, dans lequel il annonce prédire plusieurs événements historiques. Au cours de sa vie, il redigera plus de 6000 prophéties. De nombreuses se révéleront en effet vraies. De son vrai nom Michel de Nostredame, il a vécu au temps de la peste. Sa femme et ses deux enfants ont succombé à cette terrible épidémie du Moyen-Âge. Pas étonnant alors que ses prophéties soient si sombres et apocalyptiques !

Les 6 catastrophes prévues par Nostradamus en 2021 !

1- Les zombies vont débarquer !

Vous pensiez peut-être que les zombies n’appartenaient qu’au monde de la science-fiction. Détrompez-vous ! Selon une interprétation de l’oracle, un savant fou russe va créer une arme biologique. Et celle-ci va malheureusement faire des hommes des créatures assoiffées de cerveaux. Les êtres humains vont donc finir par se dévorer entre eux et l’espère va ainsi disparaître de la surface de la terre. Digne en effet d’un film hollywoodien !

2- Famine et maladies sans précédent !

Nostradamus a vraisemblablement été traumatisé par la peste noire, l’épidémie la plus terrible que l’humanité ait connu ! Il prévoit dans le futur des choses encore pire que c qu’il a vécu. Selon le devin, la famine va toucher une part substantielle de l’humanité. Par conséquence, les maladies vont ensuite se multiplier.

4- Des tempêtes solaires vont frapper !

Zombies, famine, maladies… Nostradamus broie du noir et prédit également de nombreuses catastrophes naturelles. L’apothicaire et astrologue provençal a notamment anticipé des tempêtes solaires qui pourraient frapper la terre. « Nous verrons les eaux monter et la terre s’effondrer sur elle » avait-t-il aussi décrit. Il faisait référence ici aux changements climatiques. En effet, de nombreux ouragans ont dernièrement frappé de nombreux pays. En ce sens, on peut dire que ses prédictions se sont révélées vraies. Au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous fait froid dans le dos !

5- Une comète entrera en collision avec la Terre

Parmi les prophéties de Nostradamus, il en est une qui retient toute notre attention chez LDpeople. Le quatrain en question décrit ceci : « Du feu et une longue traînée d’étincelles illumineront le ciel ». Ce vers apocalyptique fait allusion aux comètes qui pourraient entrer en collision avec la Terre. Or la NASA a justement enregistré le 16 août dernier un inquiétant astéroïde. Totalement inconnu, cette planète a frôlé la surface de la terre à seulement 3000 kilomètres ! C’est le plus proche jamais identifié. Espérons que l’expérience ne se renouvelle pas de sitôt !

6- Le big one va-t-il détruire la Californie ?

Tous les 150 ans environ, la Californie n’échappe pas à de gigantesques séismes. D’au moins 8 sur l’échelle de Richter, les Américains les surnomment The Big One. Et le prochain devrait avoir lieu bientôt d’après les scientifiques. Bien avant le développement de la sismologie, Nostradamus aurait également prédit un violent tremblement de terre qui détruirait l’État de Californie l’an prochain. Dans l’un de ces quatrains, il parle en effet des « Terres de l’Ouest », qui peut s’apparenter à l’Ouest américain. De plus, il fait référence à « Mercure en Sagittaire, Saturne déclinant ». Dans la configuration astrologique, il s’agirait précisément de la date du 25 novembre 2021 !