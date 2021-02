Découvrez ces 6 aliments anti-stress très efficaces !

Aliments: Le stress n’est pas quelque chose de bénéfique pour notre organisme. Certes, il peut ponctuellement être un stimulant indéniable. Mais à forte dose, il peut devenir dangereux pour la santé. LDPeople vous invite à découvrir 6 aliments qui luttent efficacement contre le stress.

Aliments: Evacuer le stress grâce à l’alimentation

Lorsque nous sommes soumis au stress sur le long terme, c’est notre santé physique et mentale qui se dégrade. Pour le limiter, il existe des méthodes de respiration et de relaxation qui ont fait leurs preuves. Mais comme toujours, dans tout ce qui compose nos vies, l’alimentation joue un rôle primordial. Aussi, LDPeople vous propose de découvrir ces 6 aliments qui réduisent le stress dans notre organisme. L’hormone du stress est le cortisol et pour le limiter dans votre corps, optez pour les aliments suivants.

Le chocolat noir

Le chocolat noir est le premier de la liste car il est le plus connu des antidépresseurs naturels. Riche en magnésium, il est bénéfique à la régulation de notre horloge interne et influence notamment notre sommeil. Il participe au bon fonctionnement de notre système nerveux et nous aide donc naturellement à évacuer le stress. Le chocolat noir est l’aliment anti-stress par excellence. Un carreau avant d’aller se coucher peut améliorer notre santé et c’est prouvé !

Les poissons « gras »

Thon, saumon, truite, harend, sardine ou encore maquereau, faites votre choix. Ces poissons dits « gras » sont connus pour être riches en oméga 3. Il s’agit d’un acide gras qui participe à l’assimilation de nombreuses vitamines, essentielles à un organisme en bonne santé, et qui limite la sécrétion de cortisol.

Aliments: Les bananes

La banane est un fruit qui lutte efficacement contre stress, fatigue et anxiété. Elle influence le système nerveux de telle façon qu’elle peut améliorer le sommeil grâce à sa concentration en magnésium, et favoriser le bon fonctionnement du cœur grâce à sa concentration en potassium. Et comme chacun sait, le cœur s’accélère lors des montées de stress. La banane est donc un allié de taille.

Les œufs

Les œufs présentent une forte concentration de tryptophane. Cet acide aminé aide l’organisme à sécréter de la sérotonine. La sérotonine permet à la mélatonine de se propager convenablement dans le système nerveux. Et c’est cette hormone qui nous permet de nous détendre, de nous relaxer. Elle favorise notamment un sommeil réparateur.

Les oléagineux

Sources précieuses de fer et de fibres, les oléagineux sont des champions pour favoriser la stabilité des humeurs. Noix, amandes ou encore noisettes sont à consommer au quotidien. Ces fruits secs contiennent du potassium, des protéines, du magnésiums, des oméga 3 et de nombreuses vitamines. Autant d’éléments essentiels pour palier au stress et à l’anxiété.

Aliments: Les avocats

Réputé trop gras, il ne faudra pourtant pas se priver d’en consommer ponctuellement. La fameuse vitamine B5 que certains spécialistes surnomment a vitamine anti-stress se trouve fortement concentrée dans l’avocat. Il contient également du potassium et des oméga 9, qui sont également favorable à lutter contre le stress.

LDPeople ne saurait que trop vous conseiller de consommer régulièrement chacun de ces 6 aliments. Car pour être en bonne santé, le stress est un ennemi reconnu.