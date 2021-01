Découvrez la vidéo de la danse endiablée d’Emmanuel et Brigitte Macron!

Brigitte Macron et Emmanuel sont des fans de danse. On a pu s’en rendre compte, en 2018, à l’occasion d’un déplacement officiel en Arménie. Le couple présidentiel a pu faire une démonstration de ses talents sur une musique traditionnelle orientale. Cette séquence a fait un énorme buzz. LdPeople revient sur cette vidéo mémorable du couple Macron.

Cette séquence a été filmé et ces quelques minutes de danse ont été abondements relayés sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ce genre de moment est assez exceptionnel. Emmanuel et Brigitte Macron dansaient avec ferveur avec leurs invités tout autour. Lorsque l’on observe Brigitte Macron, elle semble très à l’aise. On imagine facilement que ce n’est pas la première fois qu’elle danse et qu’elle semble dans son élément. Elle danse en rythme et semble passer un très bon moment.

Une vidéo qui a fait le buzz

On le sait Brigitte Macron est plus vieille que son époux mais la Première dame reste très dynamique lorsqu’il faut danser. Elle entretient sa condition physique. Elle a saisi l’occasion pour montrer à tout le monde ses talents de danseuses. Depuis que son mari occupe la présidence de la République, en 2017, déplacements internationaux s’enchaînent. Il y a de nombreux dîners officiels et des visites.

Parfois, il y a des moments inattendus où Brigitte Macron, en tant qu’épouse de chef d’Etat est amenée à s’illustrer. Il faut dire que la première dame a certaines obligations de représentation. Un chef d’Etat est amené à faire des visites de musée ou des repas officiel et les épouses de chef d’Etat sont amenés à échanger ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron)

En 2018, on se souvient que le chef de l’Etat et son épouse ont participé au sommet de la Francophonie, un grand rendez-vous international. Il y a eu un moment très émouvant où un hommage a été rendu au célèbre chanteur Charles Aznavour. Un dîner à Erevan a aussi constitué un moment important. Mais le moment cocasse a été les moments de danse sur de la musique orientale. Le couple présidentiel s’est laissé aller.

Brigitte Macron, de grands talents de danseuse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron)

Ce n’est pas la première fois que l’on voit la première dame se déhancher sur la piste. Une vidéo a été très relayée sur les réseaux sociaux. On a pu la voir danser un rock formidable avec un habitant. Comme première dame, elle doit donner de sa personne. En 2019, on a pu la voir danser sur une chanson du groupe Magic Sytem, en Côte d’Ivoire, un moment assez étonnant. Mais ce n’est pas tout, durant la campagne présidentielle, elle a aussi montré son énergie sur la piste, en marge d’un meeting organisé à Marseille. Elle est très investie pour son mari. En plus de cela, elle s’habille avec beaucoup de goût. C’est une fan de mode qui fait attention à ses tenues. Il faut dire qu’elle est scrutée de près par la presse et que chaque sortie est très commentée sur les réseaux sociaux.