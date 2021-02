Découvrez les 3 meilleurs shampoings d’après 60 millions de consommateurs

Comme pourrait le dire Nabilla, « Non mais allo quoi, t’es une fille et t’as pas de shampoing« , nous vous le disons aussi. C’est pourquoi, dans cet article, la rédaction de LD People a décidé de vous citer les 3 meilleurs shampoings d’après 60 millions de consommateur. Vous allez pouvoir vous faire une idée et choisir celui qui vous correspond le mieux.

Un shampoing qui respecte les cheveux

Si vous lisez les composants de vos shampoings, vous savez sûrement qu’ils contiennent de plus en plus de perturbateurs endocriniens et autres sulfates ultra décapants pour nos cuirs chevelus sensibles. Pour éviter l’agression à vos cheveux, la recherche est importante. Mais trouver celui qui sera le plus doux et le plus respectueux de la santé est difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Quand vous rentrez dans un supermarché, il y a tellement de choix, il y a tellement d’étiquettes qui se veut rassurantes, que l’on ne sait plus ou donner de la tête. C’est pour cette raison que 60 millions de consommateurs a décidé de se pencher sur le sujet.

Le meilleur shampoing d’après 60 Millions de Consommateurs https://t.co/pQarpB0cLu pic.twitter.com/sBQuNrJjus — Cosmopolitan France (@Cosmopolitan_fr) February 24, 2021

Le magazine, qui est là pour trouver les meilleurs solutions pour les consommateurs, ont alors analysé de nombreux shampoings pour trouver ceux qui sont le mieux pour vous. Et justement, sur le podium de 60 millions de consommateurs (qui propose une édition hors-série en ce début d’année 2021), on retrouve 3 shampoings qui se distinguent de tous les autres : le shampoing bio daily care de Logona, le shampoing à l’huile de monoï et de macadamia bio d’Energie Fruit, le shampoing pour cheveux normaux de monoprix bio.

Shampoing bio Daily care de Logona

Idéal pour un usage fréquent, même très fréquent, le shampoing bio daily care de Logona à l’Aloes, l’huile d’olive et à la verveine (6,50 € les 250 ml) avec ses composants bio, est recommandé par les experts de 60 millions de consommateurs. Les agents tensio-actifs issus du sucre, l’extrait d’aloes, l’extrait de l’huile d’olive bio permettent de laver et de respecter la souplesse et la beauté des cheveux. Ce shampoing nettoie les cheveux en douceur et d’ailleurs, les fabricants de produits cosmétiques naturels et biologiques, proposent un référentiel exigent et transparent pour la fabrication des cosmétiques naturels.

Le shampoing pour cheveux normaux, Monoprix

Le shampoing pour cheveux normaux de la gamme bio de monoprix à pour lui de contenir de l’aloe Vera qui est un plus pour tous les cuirs chevelus. Mais il faut préciser une chose importante, c’est qu’il ne relève pas le niveau des shampoing bio de grandes surfaces. Peu cher (3,50 les 250 ml), il faut tout de même faire attention car il contient des composants pouvant être allergènes ou irritants, comme l’ammonium lauryl sulfate, un tensioactif sulfaté qui n’est pas autorisé par tous les organismes bio comme le label allemand BDIH. Et justement, ce sulfate, même s’il fait partie des sulfates moyennement irritants peut tout de même assécher certaines peaux ou/et provoquer des rougeurs chez certains.

Grâce à sa formule composée de 95% d’ingrédients d’origine naturelle, sans sulfates, sans silicones, sans parabens ni colorants, ce shampoing permet de nourrir vos cheveux âbimés tout en hydratant votre fibre capillaire en profondeur. Formule testée dermatologiquement et composée de 95% d’ingrédients d’origine naturelle, fabriquée en Provence. Même s’il paraît soucieux de votre santé, il faut tout de même noter que s’il ne contient pas de tensioactifs ni de silicones, il «embarque, en fin de formule, du polyquaternium-10, antistatique, irritant et polluant». En plus de cela, il ne possède pas de label bio, contrairement aux deux autres.

Bien choisir son shampoing

Même si nous vous donnons les meilleurs shampoings selon 60 millions de consommateurs. Il n’est pas facile de trouver celui qu’il vous fait réellement. En effet, connaître le type de shampooing qui nous correspond est essentiel. Il faut savoir qu’un shampooing n’a pas pour seule fonction de laver, il permet également d’offrir aux cheveux les soins dont ils ont besoin pour qu’ils soient en bonne santé et éclatant de beauté ! Justement, la rédaction de LD People vous explique comment bien choisir son shampooing selon ses besoins.