Découvrez pourquoi les salariés de McDonald’s ne mangent jamais ces 3 produits

Les employés de la fameuse franchise de fast-food ont indiqué à l’occasion d’un entretien quels produits ils ne commandaient absolument pas. Les consommateurs en sont pourtant très friands. Ce que vous allez lire ci-dessous va sans doute vous surprendre. LdPeople vous donne tous les détails.

Lorsque les amateurs de fast-food se rendent au McDonald’s, chacun à ses repères et ses produits fétiches. Certains sont fans de hamburgers simples, d’autres préfèrent les modèles plus complexes. Ce qui est sûr, c’est que le restaurant cartonne et l’afflux de clients est toujours là. Avec la crise sanitaire du Covid-19, les consommateurs sont toujours aussi nombreux à acheter les différents produits proposés.

McDonald’s: Le Filet-O-Fish n’a pas bonne presse

Comme tout le monde, les salariés de McDonald’s mangent de temps en temps ce qu’ils confectionnent. Et comme les consommateurs, ils ont leurs produits fétiches. Le très bon media Business Insider a pu échanger avec des salariés sur le sujet. Après avoir décortiquer les réponses, vous aurez certainement un autre regard sur tous ces produits. Les personnes qui ont voulu répondre à cette sollicitation et elles ont été particulièrement transparentes.

Pour faire un inventaire des produits qu’ils évitent absolument chez McDo, les employés se sont référés sur leurs goûts mais pas totalement. Le Filet-O-Fish n’a pas les faveurs des salariés. Pour quelles raisons ? Car qu’ils n’apprécient pas le goût de ce fameux sandwich. Ils considèrent en effet que son succès n’est pas lié à son goût, mais à la simplicité de mastication.

Les salariés n’apprécient pas les salades

Les salariés ne mettent pas en avant les salades pour les personnes qui souhaitent prendre garde à leur ligne et qui veulent manger sainement. « Le nombre de calories dans ces produits est énorme », précise un employé. Les salariés de McDonald’s questionnés détaillent que les salades sont quelquefois autant caloriques que les hamburgers ! Autres produits qui n’ont pas côte : les « Signature » contenant du poulet grillé. Là aussi, ces choix ne seraient pas du tout adaptés pour garder la ligne. Selon les employés McDo, la viande de poulet contiendrait de la margarine. C’est donc très gras. Il est préférable de commander un sandwich. La plupart des produits servis au McDo ne sont pas diététiques. Certains sont plus gras que d’autres.

Les Français, fans de McDo

Pour terminer, les salariés questionnés indiquent pas aimer les nouveautés dans les restaurants. Ceux-ci préconisent de rester sur les classiques car ils sont devenus incontournables. Les ventes se portent bien en France. Les Français et les Françaises adorent les produits proposés dans les restaurants américains. La densité de fast food est forte en France. Lorsque l’enseigne américaine s’est implantée en France, au début personne n’y croyait car l’hexagone est le pays de gastronomie. D’ailleurs, de plus en plus de personnes se font livrer des hamburgers à domicile. Il faut dire que les sauces et les produits rendent les fans vraiment accros. La chaîne se porte vraiment bien.