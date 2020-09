Delphine (Mariés au premier regard) harcelée par les internautes, elle balance tout sur son ex-mari Romain

Delphine est une candidate de l’émission Mariés au premier regard. Elle avait participé à ce programme de la chaîne M6 en 2019 et s’était mariée avec Romain. Sous la pression des internautes qui n’arrêtent pas de lui demander sur son compte instagram si elle est toujours avec lui, la jeune femme en a eu marre. Et elle a vertement critiqué ces internautes un peu trop romantiques en mode « fleur bleue ».

Mardi 1er septembre, peut-être pour remettre les pendules à l’heure et attaquer cette nouvelle saison sur des bonnes bases, Delphine de Mariés au premier regard a dit les choses franchement. Elle n’a pas eu peur de froisser sa communauté de fans qui la suivent sur son compte instagram. Car elle en avait plus qu’assez de se voir poser toujours la même question.

Il est vrai qu’étaler sa vie personnelle aux yeux du grand public n’est pas un plaisir de tous les jours. Mais c’était pourtant son choix et en connaissance de cause que Delphine avait participé à cette émission de télé-réalité. Elle semblait vivre un vrai conte de fée en tombant sous le charme, devant les caméras, de celui qui lui passera la bague au doigt. C’était en 2019. Mais le conte de fée a vite fané puisque les deux jeunes tourtereaux ont divorcé il y a quelques mois. Ce serait à cause du train de vie de Romain qu’ils auraient décidé de ne plus vivre ensemble.

La jeune femme aurait du mal à vivre cette separation mais ce ne serait pas son pire cauchemar. Son ex-mari faisait des confidences dans les colonnes de Télé-Loisirs. « D’ordinaire, je suis quelqu’un qui travaille énormément, entre 10 à 12 heures par jour, jusqu’à 6 jours par semaine. Bien sûr, Delphine était au courant, elle savait mon rythme de vie. Et là, tomber dans une routine où H24 on est ensemble durant deux mois, c’était très compliqué. (…) Les premières semaines, c’était top, et après, on ne se supportait plus », avait-il expliqué.

Il était grand temps de mettre les points sur les i

Le problème c’est que sur son compte instagram, les fans de Delphine scrutent ses moindres fait et gestes. Certains ont donc vite remarqué que Delphine et Romain s’étaient retrouvés dans le même lieu, au même moment. Il n’en a pas fallu plus pour que les internautes à la recherche d’un scoop s’imaginent que le couple s’était remis ensemble.

L’événement en question était le Mondial la Marseillaise à Pétanque, auquel Delphine et Romain participaient mais séparément, chacun de leurs côtés.

« Arrêtez de me parler de Romain. »

Ni une ni deux, Delphine a fait un point sur la situation : « Je voulais juste mettre un petit truc au clair. Je reçois énormément de messages disant que Romain et moi on était à La Marseillaise. Oui j’y étais et c’est parce que je joue de la pétanque depuis que j’ai 17 ans. C’est déjà assez compliqué pour moi de vivre cette rupture même si ça fait plusieurs mois. Donc respectez mon choix s’il vous plaît, arrêtez de me parler de Romain, merci », a-t-elle déclaré. Le message est-il clair ?

Alix Brun