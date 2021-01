Delphine Wespiser à la piscine, elle enlève le haut, les internautes craquent !

Il y a quelques jours maintenant, Delphine Wespiser a partagé une photo de sa journée détente au hammam. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que les internautes étaient jaloux. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Delphine Wespiser prend du bon temps à Paris

En ce mois de Janvier, difficile d’oublier le froid et la grisaille en plein hiver. Enfin, si c’est possible puisque Delphine Wespiser l’a fait. En effet, la chroniqueuse de TPMP a trouvé le moyen de s’évader tout en restant à Paris. Ainsi, l’ancienne Miss a découvert une très bonne adresse pour pouvoir s’accorder quelques heures de bonheur et de détente. Ce jeudi 21 janvier, la jeune femme a publié, sur son compte Instagram, un cliché où on peut la voir dans la piscine de l’établissement avec un verre de citronnade dans la main.

En légende de la photo, Delphine Wespiser a notamment écrit : “Citronnade à la fleur d’oranger et petit Riad au cœur de Paris“. Evidemment, cette photo a fait sensation sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes ont pris le temps de réagir : “Oh la belle vie”, “Quelle chance”, “Je veux l’adresse “, “Tu es sublime”, “Très belle” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Une chose est certaine, la jeune femme a partagé un très bon moment et c’est tant mieux.

Delphine Wespiser en larmes dans TPMP

Après près de deux ans d’absence, Delphine Wespiser a fait son retour dans “Touche pas à mon Poste” depuis quelques temps maintenant. D’ailleurs, la jeune femme a expliqué à nos confreères de Télé Star, pourquoi elle avait pris une pause aussi longue : “Je n’y étais plus pendant deux ans parce que je ne voulais pas jouer la jolie fille de service, que l’on ramène sans arrêt à son histoire d’amour avec un homme plus âgé. Mais j’ai eu l’occasion de mettre les choses à plat avec C8. J’ai évoqué mes souhaits et mes ambitions et il y a des choses qui se préparent sur la chaîne“.

Et justement, il y a quelques jours, Delphine Wespiser a été émue aux larmes après la venue d'un adepte de la chasse à la cour. En effet, la chroniqueuse est une amoureuse des animaux et ne supporte pas qu'on puisse faire souffrir pour le plaisir : "Mon grand-père, c'était la personne que j'aimais le plus au monde. Et à chaque fois qu'il partait à la chasse, je lui demandais de ne pas tirer pour moi. Parfois il le faisait, parfois il ne le faisait pas. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, que les jeunes puissent encore soutenir ça, ça me dégoûte".