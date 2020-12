Delphine Wespiser bientôt maman? Elle nous dévoile tout sur ses envies de famille!

Delphine Wespiser s’est récemment entretenue avec nos confrères d’Ici Paris et de Télé Star à propos d’une éventuelle grossesse. En couple depuis 5 ans et éperdument amoureuse, serait-ce la suite logique de leur romance que de devenir parents ? Rien n’est moins sûr. En effet, si l’horloge biologique de Delphine Wespiser commençait à la faire tiquer, elle aurait réussi à la faire taire. Mais pour combien de temps ? LDPeople vous raconte tout des témoignages sincères de l’ancienne Miss France. Dans cet article, c’est l’occasion de faire un point sur les désirs de Delphine Wespiser et ses projets d’avenir.

Delphine Wespiser va-t-elle changer de vie pour devenir maman ?

Delphine Wespiser ne regrette pas que son Roger soit connu de ses fans. La sphère médiatique qu’elle occupe, la belle la partage volontiers avec son amoureux. Sur les réseaux sociaux, les tourtereaux n’ont pas honte de clamer leur amour l’un pour l’autre. Notamment pour leur anniversaire de relation qui marque leur cinquième année de couple. Dans un superbe message, Roger Erhart déclare sa flamme à Delphine Wespiser. Un message qui promet encore de belles aventures car il écrit “pour 2021 si la santé est au RDV pour nous et ceux que nous chérissons, je te promets du très lourd mon BB”. S’agit-il alors d’un projet de famille pour les amoureux ? La question est légitime car Delphine Wespiser avait admis songer à la maternité pendant le premier confinement.

En revanche, cette idée semble s’être envolée à présent qu’elle n’est plus concentrée seulement à s’écouter vivre. En effet, c’est ce que la chroniqueuse de TPMP confiait à Ici Paris aux alentours du mois de mars dernier. Mais dans une interview plus récente qu’elle accorde à Télé Star, la compagne de Roger Erhart avoue que cette idée ne lui trotte plus dans la tête. Les fans de Delphine Wespiser se demandent si cette envie a été contrariée par les désirs de son compagnon qui auraient pu être différents. Ou encore si le désir de maternité reviendra dans les mois à venir. Ce qui est certain c’est que la belle ne cache rien à ses fans. Directe et franche, elle assume ses envies et ses désirs au grand jour. Aussi, cela devrait rassurer ses fans de savoir que si son désir d’être mère ressurgit, Delphine Wespiser en parlera sans détours.

L’ancienne Miss France et son compagnon sont prêts à toutes les éventualités, ensemble ils sont plus forts que tout

Il faut dire que

est très prise par ses engagements professionnels ces derniers temps. Peut-être n’a-t-elle pas le temps d’envisager une grossesse dans ces conditions. LDPeople se permet néanmoins de souligner que Roger est décidément l’homme de sa vie. Car elle est épanouie, libre et confiante. Des qualités qui lui permettent d’envisager l’avenir avec sérénité et de suivre ses désirs. En effet, son compagnon n’a de cesse de lui souhaiter de réaliser ses rêves les plus fous. De quoi lui donner des ailes et la rendre d’autant plus sympathique aux yeux de ses très nombreux fans.