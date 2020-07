Delphine Wespiser: bientôt un bébé pour la Miss France 2012? Elle révèle tout!

Les Miss France font partie des personnalités préférées des Français. Il y a quelques semaines, Delphine Wespiser, élue Miss France en 2012, a fait certaines confessions concernant son désir d’enfant avec son compagnon prénommé Roger.

Pour la plus grande joie de ses admirateurs, Delphine Wespiser, Miss France 2012 fait son retour à la télévision. La jeune femme qui joue le rôle de Blanche et Rouge dans l’émission de divertissement «Fort Boyard», va avoir une place plus importante dans le programme. Il faut dire que la sublime jeune femme joue ce rôle à merveille et enthousiasme à chaque fois les candidats comme les téléspectateurs.

Delphine Wespiser, rôle phare du Fort

Pour ceux qui ne sont pas des familiers de l’émission «Fort boyard» qui est diffusé l’été sur France 2, Rouge est la méchante alors que Blanche est censée être sa sœur jumelle est beaucoup plus gentille et douce. Dorénavent, Miss France écoute les sentiments des candidats et se comporte «comme une journaliste» a-t-elle indiqué au très bon magazine people Public. Delphine Wespiser aurait adoré devenir journaliste. Ce n’est pas la seule profession qu’elle aurait aimé exercer. Elle aurait souhaité aussi être psychologue pour couple, d’après le magazine Télé Star. Ce parcours professionnel a pris un virage lorsqu’elle a été élue Miss France en 2012.

Voir cette publication sur Instagram Brunette ? Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 17 Juil. 2020 à 6 :05 PDT

Chroniqueuse dans TPMP

Toutefois, Delphine Wespiser a aussi été chroniqueuse dans l’émission présentée par Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ». Après plusieurs mois passés dans l’émission, elle a pris la décision de s’orienter sur de nouveaux projets. La jeune femme veut aussi penser à elle. C’est une jeune femme, belle, intelligente et dotée d’une grande sensibilité. Une belle carrière l’attend.

Bientôt un bébé ?

Les admirateurs de Delphine Wespiser s’interrogent pour savoir si la jeune femme a l’intention d’avoir un enfant. Pendant la période de confinement, elle a livré des confessions concernant sa vie de couple avec son compagnon, un certain Roger.

Miss France 2012 avait confié : « On peut aimer de manière forte, sans jalousie et sans marcher sur les plates-bandes de l’autre : c’est la clef ! ». Toutefois, la possibilité de faire un enfant n’est pas d’actualité visiblement. L’ex-chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna a précisé : « Ça attendra parce que j’ai beaucoup de projets professionnels comme le livre que je rédige pour la fin de l’année sur les choses (alimentation, bienveillance…) que j’applique dans ma vie et qui marchent ».

La jeune femme prépare également une émission de télévision. Elle a indiqué sur ce thème : « Je la coprésente avec un homme génial qu’on n’avait pas vu depuis un moment, les gens seront heureux de le revoir », a-t-elle indiqué. Elle avait aussi dit : « C’est une émission qui va révéler des talents d’enfants. Il y aura aussi un jury. Je suis ravie ! ». On a hâte de découvrir ce futur programme qui paraît vraiment fort intéressant.