Delphine Wespiser dévoile le nombre de ses partenaires “sexuels” en direct a tous ses fans dans TPMP!

Delphine Wespiser est bel et bien de retour dans l’équipe des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Dans Touche Pas à Mon Poste, elle apporte une touche d’élégance en sa qualité d’ancienne Miss France. Mais cela ne l’empêche pas d’aborder des sujets olé olé en plateau. En effet, Delphine Wespiser a répondu très sincèrement à une question de l’animateur de TPMP. Une question qui portait sur les coups d’un soir et le nombre de ses partenaires. L’émission du 4 décembre dernier a donc permis aux fans de la belle d’en apprendre davantage sur sa vie sentimentale et privée. Et LDPeople vous résume le tout dans cet article.

Delphine Wespiser est à l’aise sur TPMP malgré les questions parfois très privées de Cyril Hanouna

TPMP réagissait à l’interview d’Alessandra Sublet sur la chaîne Youtube de Jarry. Une interview dans laquelle elle admettait n’avoir jamais été tentée par un coup d’un soir. Cyril Hanouna a alors pris le temps de poser cette même question à ces chroniqueurs et chroniqueuses en plateau. Les membres de l’équipe de l’animateur de TPMP sont tous si différents que des réponses différentes devraient provoquer une discussion interessante sur la conception des rapports amoureux. Et en effet, Bernard Montiel est aux antipodes de Delphine Wespiser notamment. Car la jeune femme célèbre le jour même les cinq ans de sa rencontre avec son compagnon. Et qu’avant lui, il n’y a eu que deux hommes.

Plus précisément, deux hommes avec qui elle a entretenu une relation. Les coups d’un soir ne sont donc pas la tasse de thé de l’ancienne Miss France. Comme Alessandra Sublet, elle confie s’attacher rapidement et avoir besoin d’avoir des sentiments pour se rapprocher de son date. Tout au contraire donc de Bernard Montiel qui admet volontiers être fan des one-shot.

Les coups d’un soir ne sont pas au goût de la majorité des intervenants en plateau

Cependant, Delphine Wespiser n’est pas la seule à ne pas être à l’aise avec ce genre de pratique. Sa collègue chroniqueuse Tiffany Bonvoisin est elle aussi incapable de sauter le pas. Elle affirme en revanche quant à elle que c’est par peur de devenir agressive envers son partenaire. Car elle ne saurait voir son égo piétiner de la sorte. Pour elle, si elle se met au lit avec un homme, il est impensable qu’elle ne reçoive plus de ses nouvelles par la suite.

La curiosité de Cyril Hanouna et des téléspectateurs de TPMP a été assouvie suite à ces déclarations des chroniqueurs et chroniqueuses. En effet, aborder ce thème avec l’interview d’Alessandra Sublet aurait laissé tout le monde confronté à un suspenses insoutenable. Heureusement, C8 pense à tout. Les téléspectateurs sont comme toujours au cœur des préoccupations de la chaîne et surtout de l’émission. D’où les innombrables sondages d’opinion qui fleurissent quotidiennement sur le compte Twitter de TPMP. Des sondages pris en compte pour calibrer les prochains sujets abordés dans TPMP.