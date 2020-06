Delphine Wespiser en montre de trop, elle fait baver ses fans

Delphine Wespiser: Touche Pas à Mon Poste a compté à son bord des chroniqueuses de talents. Et pour couronner le tout, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Delphine Wespiser ne fait pas exception et va faire comme ses collègues sur Instagram, en proposant à ses fans des photos qui sentent bon l’été. Les bikinis sont de mise pour les jeunes femmes, confinement ou pas. Une belle façon d’apporter du soleil à leurs abonnés.

Delphine Wespiser met sa beauté et ses compétences au service de nobles causes

Delphine Wespiser est une véritable touche à tout. Elle excelle en beauté tout d’abord en tant que Miss France en 2012. Elle a tout juste 20 ans lorsqu’elle reporte ce concours. Cela lui apporte une visibilité telle qu’elle peut enchaîner avec la télévision aisément. Pour se faire une place dans les médias, la belle participe à des jeux dans des émissions de télévisions. D’abord dans Fort Boyard puis dans Une dîner presque parfait. Mais aussi à N’oubliez pas les paroles ou encore Mot de passe à plusieurs reprises.

Son passage à Fort Boyard lui vaut carrément une place dans l’équipe du fort. Elle incarne alors la « juge Blanche ». 2013 marque son arrivée parmi les personnages du jeu télévisé. Et son interprétation a tant de succès que deux ans plus tard, elle interprète aussi sa propre sœur jumelle « Rouge ». Nous les connaissons depuis sous le nom des « princesses Blanche et Rouge ».

Forte de cette expérience télévisée, Delphine Wespiser décroche un rôle dans une série. Hopla Trio est une série télévisée diffusée sur la chaîne Alsace 20. Mais c’est en 2018 qu’elle devient une personnalité courante du paysage audiovisuel français. Elle intègre l’émission Touche Pas à Mon Poste en tant que chroniqueuse au début du mois de septembre cette année là. Aujourd’hui, elle ne fait plus partie de l’équipe et en explique d’ailleurs les raisons sur Instagram.

La télévision est le support privilégié de sa communication jusqu’à il y a peu

L’ancienne miss devient alors très populaire mais elle n’a pas attendu cette notoriété pour s’investir dans la vie politique. En effet, très engagée pour la cause animale, elle ne se lasse pas de sensibiliser son entourage. Et en 2014, elle est inscrite sur la liste électorale du maire de sa commune. Elle devient alors l’une des conseillère municipale de Magstatt-le-Bas. Et pour finir, elle s’essaie aussi à la musique avec un titre Plus proche qu’avant en 2015.

Delphine Wespiser : le confinement n’arrête pas ses engagements

Bref, Delphine Wespiser n’a peur de rien. Elle tente tout ce qui lui fait envie et elle réussit ce qu’elle entreprend. Alors forcément, elle séduit le public de l’émission de Cyril Hanouna. Et ils continuent de la suivre même après son départ du show. Ses fans se comptent par milliers sur son compte Instagram. Et pendant le confinement, elle ne manque pas de proposer à ses abonnés des photos qui leur réchauffe leurs quotidiens.

Voir cette publication sur Instagram 🐞 Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 24 Avril 2020 à 11 :11 PDT

Ce cliché de la jeune femme a fait le tour d’internet. Les commentaires sont nombreux pour lui faire des compliments. Les lunettes de soleil lui cache un peu le visage mais sa chevelure rouge feu et son sourire nous permettent de reconnaître Delphine Wespiser entre milles. Elle est toujours prête à apporter l’été à ses abonnés.

Des lives Instagram pour faire des activités confinés, en bonne compagnie

Son compte Instagram propose également des activités à ses fans. Confinement ne dit pas fin des exercices physiques, ni de la lutte pour la protection des animaux. Alors Delphine Wespiser propose, à ceux qui le souhaite, de la rejoindre en live afin de faire du sport et de discuter de la cause animale avec des associations très impliquées.

Alors ? Rejoindrez-vous Delphine Wespiser pour garder la forme ? Ou pour rejoindre la lutte pour la protection animal ? Ou serez-vous de ceux qui ne font que regarder ?