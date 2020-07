Delphine Wespiser enlève ses vêtements, pour le plaisir de ses fans, on voit tout, « sublime »!

Avec les beaux jours qui arrivent et le fin du confinement, Delphine Wespiser compte bien en profiter pour se mettre en bikini.

Comme beaucoup de monde, elle a passé deux mois enfermés à se confiner mais là Delphine Wespiser a pu enfiler un bikini pour profiter du soleil et de la plage.

Elle a donc posté une photo d’elle en très joli bikini sur Instagram.

La reine de beauté et ex miss France a fait sensation en étant en bikini, très appréciée du public, ses aventures sont suivies de près sur la toile par 360 000 fans, et ils ont de quoi faire en matière de post Insta pour suivre les aventures de la belle ancienne miss !

Voir cette publication sur Instagram 🌅 1 ou 2 ? .🐚 #love Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 6 Juin 2020 à 9 :10 PDT

Elle partage tout : moments à deux avec son compagnon, shootings photo, tenues du jour et du soir et on ne s’ennuie pas avec ces post très variés.

D’ailleurs Delphine Wespiser a fait l’unanimité avec son tout dernier post et les internautes n’hésitent pas à lui faire savoir quand c’est le cas.

En effet en commentaire de sa vidéo, elle pose la question à ses fans :

» Je déclare la Saison du bikini ouverte ! Quels coins de France aimeriez vous visiter cet été ?#vacancesenfrance 🇫🇷 #bronzageshort #tourisme#consommezlocal «



Et a elle eu de nombreux commentaires adorables de la part des internantes : Tu est ravissante nous aussi on t’aime Delphine ou encore « tellement jolie », « so beautiful », Superbe chère Delphine gros bisous, « Tu es incroyable », on peut aussi lire « Tu es sublime et rayonnante nous aussi on t’aime »

Tout le monde est en tous cas d’accord pour lui faire un éloge.

Étant Végétarienne, elle a d’ailleurs créé un podcast autour de l’alimentation végétale : « Les nouveaux mangeurs » et est d’ailleurs l’égérie de l’association « Fruits et légumes d’Alsace » mais suite à ses convictions et sa signature de la pétition « L’appel au lundi vert », la belle brune aux reflets roux a été vivement critiquée par les bouchers d’Alsace.

« Le fait de prôner de ne pas manger de viande ou de poisson, le lundi… et pourquoi pas le mardi, les gens mangent ce qu’ils veulent, quand ils veulent ! Et j’aimerai bien connaître le bilan carbone en avion et en jet privé des stars françaises qui ont signé cet appel. » avait déclaré Jean-Luc Hoffman, président de la corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Bas-Rhin pour se défendre.

Très proche de son compagnon sur les réseaux sociaux, la jeune femme se fait aussi charrier pour ça.

On peut lire une blague en commentaire d’un post où elle s’affiche avec son chéri :

« Ah il est toujours là , c’est le 3ème âge mais il est solide même le Covid-19 ne l’a pas eu » peut-on lire sous le post.

Les internautes ne semblent pas avoir peur d’attaquer, certainement protégés derrière leurs écrans. Ils ne mesurent d’ailleurs pas le poids de leurs mots ! Mais malgré certains critiques et piques , la plupart des internautes la trouvent resplendissante et c’est le principal !