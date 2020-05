Delphine Wespiser enlève tout et dévoile ses marques de bronzage

Delphine Wespiser profite allègrement des beaux jours. Le soleil est de sortie et la Miss France 2012 ne manque pas de se prélasser sous ses rayons. Tant et si bien qu’elle peut déjà montrer fièrement des marques de bronzage. Sur son compte Instagram, les fans de Delphine Wespiser la découvre sans vêtements et peuvent admirer de belles marques de bronzages. Delphine Wespiser n’a pas perdu de temps pour se mettre à la page pour cet été. Son teint halé va faire des envieux.

Une photo qui fait le tour d’internet : Delphine Wespiser qui montre ses marques de bronzage

Delphine Wespiser dévoile un cliché d’elle dans sa salle de bain sur les réseaux sociaux. Le dernier avait déjà fait le tour de la toile. Mais cette fois, cette photo ne va pas servir à défendre les droits des animaux. Car c’est bien les marques de son bronzage que Delphine Wespiser souhaite partager avec ses fans.

Pour l’ancienne Miss France, le soleil est essentiel à son bien être. Alors dès qu’elle en a l’occasion, elle va se détendre sous ses rayons. Mais pas seulement. Car Delphine Wespiser a la chance de posséder un grand jardin et un potager. Alors c’est même lorsqu’elle travaille la terre que Delphine Wespiser a l’occasion de prendre des couleurs. Et même peut-être un peu trop. Car la couleur de la peau de notre ancienne Miss France semble plus rouge que bronzée pour le moment.

🦓 #sunnyday

Bronzage ou brûlure, le jardinage a eu raison de la peau de Delphine Wespiser

Delphine Wespiser est si rouge que certains commentaires la taquinent en disant qu’ils peuvent sentir la biaphine de là où ils sont. Et en effet, la belle Delphine Wespiser va avoir besoin de crème pour éviter de peler et de réduire à néant tous ses efforts pour prendre des couleurs. Les autres commentaires tentent évidemment leur chance en demandant si ils peuvent avoir un aperçu de l’autre côté. Delphine Wespiser a du rester trop longtemps à travailler dans son jardin pour avoir attrapé un si gros coup de soleil. Et si c’est le cas, il y a fort à parier que Delphine Wespiser n’ait pris des couleurs que sur son dos.

Pour preuve, elle avait partager sur Instagram une photo d’elle est de son homme au jardin. Tous les deux prêts à entamer un long travail. Armés d’un brouette et d’un sécateur, ils ont sans doutes passé beaucoup de temps à déblayer leur jardin.

#brouette 🦗🕷🦎🌾☀️ #nature #momentpresent #bonheur

Delphine Wespiser était heureuse de commencer ce genre de travaux. Vantant les mérites de savoir apprécier les moments présents et le contact à la terre, elle ne se doutait pas qu’elle allait regretter ces moments. À trop se concentrer sur le moment présent, Delphine aurait oublier de se remettre de la crème solaire. Et visiblement, elle va en souffrir pendant quelques jours. Ce qui reste positif, c’est que la belle aura bien avancé dans ses travaux de jardinage. Et aussi, comme le souligne un de ses fans en commentaires, qu’il est possible de bronzer même en Alsace.

Delphine Wespiser est une amoureuse de la nature sous toutes ses formes

Delphine Wespiser se contente pour l’instant de prendre le soleil en Alsace mais ne cache pas sa hâte de rejoindre les bords de mer. En effet, le 4 mai dernier, elle partageait une photo sur Instagram en indiquant que bientôt, elle et son amoureux pourraient retourner se baigner. Des plaisirs simples rythment la vie de Delphine Wespiser. Attentive à l’environnement, elle sait se contenter de peu et de choses de qualités pour ne pas endommager davantage la planète.

Bientôt 🐚🌈

Delphine Wespiser sait apprécier les choses simples et elle sait pertinemment que c’est le secret du bonheur. Son sourire en dit long sur le bien-être de la jeune femme. Consommer local, protéger les animaux et se concentrer sur l’instant présent sont les principes de vie de Delphine Wespiser. Elle est d’ailleurs engagée politiquement pour faire appliquer ces principes à de plus larges sphères que celle de son foyer. Depuis 2014, elle fait partie des conseillers municipaux de sa commune alsacienne.

Et son amour de la nature se transforme souvent en engagements concrets

Ses engagements politiques sont en adéquations avec ses principes de vie. Et encore une fois, elle privilégie toujours la simplicité et la proximité. Elle prenait d’ailleurs une photo d’elle où elle était ravie de pouvoir cueillir des cerises. Les fruits et les légumes sont les principales sources de nutriments de Delphine Wespiser. Végétarienne convaincue, elle refuse que des animaux sans défenses perdent la vie pour pouvoir la nourrir. Et son combat ne s’arrête pas là puisqu’elle rejoint aussi des mouvements de protections des animaux. Delphine Wespiser est contre l’exploitation animale sous toutes ses formes.

Delphine n’a d’ailleurs pas attendu de se remettre de son coup de soleil pour reprendre du service pour la cause animale. La dernière photo que la belle Miss France partage sur son compte Instagram est une photo de son passage à la SPA de Maurice. Elle sera en live sur Instagram avec les membres de cette association ce dimanche à 17h.