Delphine Wespiser : le grand saut spectaculaire depuis le haut de Fort Boyard pour l’ancienne Miss France

Delphine Wespiser montre qu’elle n’a pas froid aux yeux. L’ancienne Miss France incarne deux personnage jumeaux dans Fort Boyard, Blanche et Rouge. Des personnages qui poussent les candidats à relever des défis impressionnants. Delphine Wespiser s’est alors imposée de les relever elle aussi. Courageuse et téméraire, elle saute donc depuis le haut du Fort. Les images sont disponibles sur son compte Instagram et nous vous proposons de les découvrir dans cet article. Delphine Wespiser ne tremble pas une seule seconde, elle est épatante.

Delphine Wespiser crée l’événement sur Instagram

La jolie Delphine Wespiser relève effectivement un défi de taille le 13 septembre dernier. Elle va prouver qu’elle n’a pas peur du vide ou de l’eau. Toute habillée, l’ancienne Miss France va oser sauter du haut du Fort. Une épreuve normalement réservée aux candidats de Fort Boyard. Mais depuis le temps qu’elle incarne Blanche et Rouge, il était temps qu’elle tente l’expérience. En effet, Delphine Wespiser était élue Miss France en 2012. Dès l’été 2013, elle incarne le personnage de la juge Blanche dans Fort Boyard, sur France 2. Et deux ans plus tard, elle ajoute le rôle de Rouge, la sœur jumelle de la juge Blanche, à son arc. Au fil du temps, ses personnages sont renommés les princesses Blanche et Rouge.

Voir cette publication sur Instagram It’s a Match ! ⚡️ Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 29 Août 2020 à 1 :46 PDT

Les princesses participent à Fort Boyard en proposant des défis de taille au candidats. Notamment le défi du saut dans le vide, du haut du Fort. Delphine Wespiser avait donc envie de se mettre à la place de ses “victimes” le temps d’un saut. Et c’est donc chose faite depuis le 13 septembre dernier.

Un saut grandiose qui amuse l’ancienne Miss France

Le saut de Delphine Wespiser est impressionnant. Elle saute pieds joints et toute habillée dans la mer, en s’envolant du haut du Fort. La chute paraît interminable et provoque un grand choc lorsqu’elle atteint l’eau. Mais Delphine Wespiser nage comme un poisson dans l’eau et trouve même la température idéale pour se baigner. En revanche, elle n’a peut-être passer peur de plonger, elle reconnaît qu’elle ne fera pas ça tous les jours. Aussi, elle indique avec humour que ses personnages, Blanche et Rouge, se montreront plus indulgentes avec les futurs candidats au grand saut.

Ce plongeon va impressionner toutes les personnes qui ont le loisir de le voir. Sur Instagram, ses fans la félicitent et admirent son courage. Car il faut un sacré cran pour sauter du haut du Fort. Delphine Wespiser peut donc rajouter à la liste de ses qualités, qui est déjà très longue, celle d’avoir du courage à revendre.

Les fans de Delphine Wespiser sont épatés par le courage de la jeune femme

Complètement trempée mais heureuse, Delphine Wespiser immortalise donc ce moment fort sur Instagram. En effet, elle ne pouvait pas garder cette expérience pour elle. La partager avec ses fans était une évidence et elle s’est hâtée de publier son exploit. Ses fans n’en reviennent pas qu’elle ait osé sauter du haut du Fort sans y pitre obligée. Car les candidats qui sautent en général de ce perchoir, le font sous la contrainte et pour poursuivre l’aventure Fort Boyard sous les meilleurs auspices.

La belle Delphine Wespiser ne serait-elle pas alors un peu casse-cou ? Les sensations fortes ne semblent pas effrayer l’ancienne Miss France. Téméraire, elle ferait presque passer les personnes qui ont peur de sauter pour des trouillards. Alors que c’est plutôt son inconscience qui est préoccupante. Delphine Wespiser saute avec une aisance ahurissante. C’est comme si elle avait fait à ça toute sa vie ou qu’elle était certaine de ne prendre aucun risques. Mais contrairement aux candidats de Fort Boyard, elle sautait pourtant sans harnais de sécurité.

Voir cette publication sur Instagram 🐍 N’aie pas peur de l’inconnu 🎋 Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 23 Août 2020 à 10 :18 PDT

Une énergie débordante qui plaît beaucoup à ses abonnés

Comme elle le dit si bien, Delphine Wespiser n’a pas peur de l’inconnu. Que ce soit pour côtoyer des tigres, les serpents ou relever les défis de Fort Boyard, c’est sans efforts que l’ancienne Miss France accomplie ces exploits. Encore une fois, Delphine Wespiser coupe le souffle de ses fans. Si d’habitude elle le fait en prenant la pose et qu’ils restent bouche bées devant sa beauté, cette fois-ci c’est par son courage sans bornes. Sauter du haut du fort comme elle l’a fait, peu de personnes oseraient le faire simplement pour le plaisir. Maintenant, Blanche et Rouge savent à quoi elles exposent les candidats de Fort Boyard.

Delphine Wespiser sera donc peut-être plus indulgente avec les participants à l’avenir. Mais elle ne sera pas plus tendre envers elle-même. Car aller à la découverte de l’inconnu, repousser ses limites et tenter des expériences qui mettent son courage à l’épreuve font partie des choses qui exaltent la jeune femme. Ce tempérament lui garantie une jeunesse éternelle. Cependant, il faudra tout de même espérer que Delphine Wespiser a conscience des risques. Car le courage et l’inconscience ne sont pas des concepts si éloignés l’un de l’autre.

Adepte de sport et de challenges, qu’est-ce qui pourra bien freiner les ardeurs de Delphine Wespiser ? Pour le moment, rien ne l’arrête et ses fans applaudissent chacun de ses exploits. Dans tout ce qu’elle entreprend, l’ancienne Miss France est réellement impressionnante.