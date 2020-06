Delphine Wespiser magnifique, déshabillé, elle éblouit les internautes

L’ancienne Miss France, Delphine Wespiser aime partager avec ses fans de jolis clichés des plus beaux moments de sa vie ou des conseils sur les réseaux sociaux. La jeune femme originaire d’Alsace est aussi très attachée à sa région et ne manque aucune occasion pour défendre son terroir auquel elle est étroitement liée.

Dans l’une de ces dernières story, la jeune femme nous montre ses jambes bronzées, après une petite escapade sur la plage. Avec les beaux jours qui arrivent et la liberté peu à peu retrouvée, après cette longue période de confinement, Delphine Wespiser apparaît une fois de plus sur un cliché où la belle est, on ne peut plus, craquante.

Sans jamais aucune vulgarité, la jeune femme nous fait partager sa beauté pour le plus grand bonheur de ses milliers de followers, hommes et femmes confondus. Respirant la joie de vivre, mais aussi une santé resplendissante, l’ancienne Miss Alsace partage ses conseils, notamment concernant une alimentation saine et une hygiène de vie irréprochable.

Fruits à gogo et produits bios, c’est l’alimentation de base, et sur son compte Instagram, elle partage son bonheur de consommer des produits sains comme les fruits de son jardin. Une vie très proche de la nature que ce soit à la campagne ou à la mer, Delphine Wespiser aime profiter des rayons du soleil qui donne à sa peau cette jolie couleur brune qui ne manque pas d’émouvoir ses fans.



L’ancienne Reine de la beauté aime montrer ses courbes et ne manque jamais de faire chauffer la toile. Quant au premier janvier, Delphine Wespiser avait décidé de poser pour le « Gardons juste l’essentiel #2020 », elle ne cessera de publier des clichés toujours plus belles les uns que les autres.

Il y a quelques semaines, c’était avec une autre photo que la belle faisait monter la température en posant devant le miroir. Elle laissait apparaître son dos sans sous-vêtement sur lequel ses followers découvraient des marques de bronzage, résultats de ces longs moments passés sous les rayons du soleil. Une photo qui montre son magnifique corps. Des images choisis des moments de sa vie, comme celles d’ailleurs qu’elle publie depuis quelque temps sur sa nouvelle vie de couple.

Depuis quelques mois, Delphine Wespiser partage régulièrement des photos de son compagnon sur Instagram. L’ancienne Miss France est en effet en couple depuis plusieurs mois avec un homme prénommé Roger un entrepreneur de 26 ans son aîné. C’est en boîte de nuit que Delphine Wespiser a rencontré l’homme de sa vie, c’est lui qu’il avait abordé et lui avait proposé de venir fêter son 50e anniversaire la semaine suivante « j’ai cru qu’il blaguait, je lui donnais 15 ans de moins » racontait la jeune femme dans une interview accordée à gala.

Ironie de l’histoire avant de rencontrer son nouvel amour, Delphine se moquait régulièrement d’une amie qui vivait avec un homme beaucoup plus âgé :« J’avais une amie qui sortait avec un homme plus âgé et je lui faisais un peu la morale, mais j’ai compris en le vivant qu’en fait, on ne peut pas tout expliquer. Surtout en amour. Il n’y a pas de code, pas de règles, on s’aime et c’est tout ». Une passion à laquelle elle ne s’attendait pas, mais qui aujourd’hui fait d’elle la femme la plus heureuse du monde.

Très épanouie dans son couple, Delphine Wespiser est aussi une véritable amoureuse de la nature, et est aussi très engagée dans une cause qui lui tient particulièrement à cœur, la protection animale. Après cette période de quarantaine, les Français ont commencé à sortir de plus en plus, et à redécouvrir les joies de recirculer librement, notamment dans la belle nature qu’offrent toutes les régions de France. L’ex-Miss France met néanmoins en garde les promeneurs sur quelques gestes de prudence à adopter :

« Avec le déconfinement, vous allez croiser plus d’animaux ! Chats, lapins, oiseaux, cervidés… Ils se sont réappropriés l’espace pendant notre absence. Leur monde est bien plus joli sans nous. Ils sont donc moins conscients du danger et peuvent avoir de dangereuses réactions de panique. Faites attention à eux sur la route. Roulez cool ! ». Si par ce post, la belle rousse met en garde contre le mal que l’on pourrait faire aux animaux, il y a quelques semaines, c’était par une autre publication qu’elle soutenait la même cause par l’intermédiaire de la fondation Brigitte Bardot.

En effet, lors de cette dernière période de confinement, Christophe Marie, porte-parole de l’association créée par l’ancienne actrice, envoyait une lettre au ministre de l’Agriculture pour l’alerter sur l’explosion des actes de cruauté envers les animaux. Une situation très préoccupante que l’ancienne Reine de beauté avait décidé de partager avec ses fans. Habituée de montrer son amour, notamment pour la race canine, Delphine Wespiser partage régulièrement aussi des photos en compagnie de son chien. Elle ne manque d’ailleurs pas lors de ces voyages de combattre en faveur de la protection animale. Elle postait également un souvenir de son magnifique voyage sur l’île Maurice, où elle s’était rendue dans un refuge pour aider la petite association à recueillir des dons et essayer de promouvoir l’adoption de ces petits orphelins.

Proche des éléments, l’ancienne Miss France aime tout ce qui concerne la nature et n’hésite pas à partager des photos d’elle profitant des joies du soleil, à la mer ou à la campagne, et de mettre son corps en valeur dans des situations où elle apparaît régulièrement très naturelle. Sans jamais pour autant tomber dans la vulgarité, Delphine Wespiser aime se montrer telle que la nature l’a faite.

Véritable icône de la joie de vivre et du bien-être, la belle alsacienne fait rêver ses fans par ses souvenirs de voyages, ses photos charmantes et son sourire éblouissant. Elle ne manque jamais de créer l’émotion tant elle respire la fraîcheur. Elle est l’exemple parfait d’un esprit sain dans un corps sain, adepte du yoga, la jeune femme est un véritable rayon de soleil pour ceux qui la suivent régulièrement et qui pourraient facilement tomber sous le charme. Même si elle n’est plus un cœur à prendre, jamais elle ne laisse insensible.