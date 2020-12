Delphine Wespiser ne veut plus être maman, elle dévoile son étrange raison

Après l’élection de Miss France 2021, les reines de beauté font la une de l’actualité. Après le sacre d’Amandine Petit, c’est donc aujourd’hui une ancienne lauréate qui fait parler d’elle. En effet, Delphine Wespiser Miss France 2012 se livre à un long entretien avec la presse. Face aux journalistes de Télé Star, la belle brune fait quelques révélations étonnantes. LD People vous explique comment la jeune femme déclare ne plus vouloir être mère !



Delphine Wespiser : des envies de maternité disparues



Un couple atypique



Depuis son sacre en 2012, Delphine Wespiser est devenue un visage connu et surtout reconnu. Car en plus d’être une des plus belles femmes de France, elle est également très active à la télévision. En effet, ses fans peuvent notamment la suivre dans Fort Boyard, le célèbre programme de France 2. Dans le jeu d’aventure, la belle brune incarne le personnage de Blanche visiblement apprécié par les téléspectateurs. Mais le parcours de Delphine Wespiser dans les médias ne s’arrête pas là. Puisqu’il est également possible de la retrouver sur C8 dans Touche pas à mon poste au côté de Cyril Hanouna.



Ainsi au fil des années, la jeune femme s’est véritablement fait un nom dans le métier. Dans une interview accordée à Télé Star, elle revient sur ce parcours et sur sa vie depuis son élection. Mais elle n’hésite pas non plus à parler de sa vie privée qui, comme elle l’avoue, est un peu différente. En effet, Delphine Wespiser est âgée de 28 ans et son compagnon en a presque 30 de plus qu’elle. LD People revient sur les déclarations de la reine de beauté concernant son couple, mais également sur le désir d’avoir des enfants.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd)

Des parents en pleurs



Lorsqu’elle rencontre Roger, Delphine Wespiser ne se doute pas de son âge. Mais malgré ce grand écart, l’ex-Miss France tombe rapidement amoureuse. Depuis leur rencontre, les tourtereaux sont donc devenus inséparables. Et d’ailleurs, ils n’hésitent pas à s’afficher sur les réseaux sociaux afin de partager leur amour. Pourtant lorsque Delphine Wespiser rencontre cet homme d’affaires, la réaction de son entourage est loin d’être positive. ” C’était juste horrible. C’était la troisième guerre mondiale chez moi. Vraiment, j’ai vu mon père pleurer. Ma mère pleurer “. Mais depuis, les années ont passé. Et le couple et bien décidé à ne pas cacher leur véritable complicité. Cependant Delphine Wespiser reconnaît que cette relation est ” atypique “.



Mais pour elle, cela n’a pas grande importance. Dès lors, après plusieurs années de vie commune, la question d’avoir des enfants se pose. Et à ce sujet, Delphine Wespiser paraît avoir un avis très tranché. Si dans un premier temps elle souhaitait rapidement devenir mère, aujourd’hui ce désir semble s’être estompé. ” L’envie est repartie aussi vite qu’elle m’était venue. C’était pendant le premier confinement, quand je n’avais rien d’autre à faire que de me concentrer sur mon horloge biologique “. Mais de toute évidence, la belle brune a revu ses objectifs pour les prochains mois. Dès lors, il ne semble pas question pour l’instant de penser à la maternité. À moins que Delphine Wespiser nous réserve une surprise ? En tout cas, LD People suit la jeune femme de très près afin de vous tenir informer des événements…