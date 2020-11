Delphine Wespiser pose sans vêtements, cette fois on voit tout, la photo censurée enfin révélée!

Delphine Wespiser propose à ses fans ce qu’elle appelle “L’instant Kodak”. Sur Instagram, la belle partage une publication comportant plusieurs clichés. Des images réalisées par un photographe professionnel qui a eu le plaisir de faire poser Delphine Wespiser sans aucun vêtements ! Il s’en fallait de peu pour qu’Instagram censure ces photos. Car sans les cheveux longs et détachés de l’ancienne Miss France, il aurait été visible une partie de son anatomie qui est interdite sur la plateforme. En effet, à bien y regarder, Delphine Wespiser n’a pas pris soin de masquer cette fameuse partie de son corps autrement qu’avec ses cheveux.

Delphine Wespiser manque de peu de s’exposer à la censure d’Instagram

Delphine Wespiser ne passe visiblement pas le même confinement que la majorité des Français. Bien loin de la grise routine du mois de novembre, la jeune femme innove et propose de réchauffer l’atmosphère. Sur les réseaux sociaux, pas question pour l’ancienne Miss France de se laisser abattre. Pour elle, chaque événement aux allures terribles propose son lot de surprises positives. C’est toujours notamment l’occasion d’apprendre. D’en apprendre sur soi, sur son environnement ou sur les autres. Grâce à cette positivité inébranlable, Delphine Wespiser ose tout. Elle ose même prendre la pose sans aucun vêtements !

Pour elle, pas question de se laisser sombrer dans les énergies négatives. Et pour mettre du baume au cœur de ses fans, elle sait ce qui fonctionne le mieux. En effet, rien de tel qu’une série de clichés de la belle pour les ravir. D’autant plus lorsque cette série présente la jeune femme au naturel. Et rien de plus naturel que de poser sans vêtements devant l’objectif. Delphine Wespiser se fait donc tirer le portrait par Jeremy Morlot, un photographe émérite qui semble avoir l’œil pour mettre en valeur les femmes.

Des photos qui vont faire grimper la température malgré l’hiver approchant

Bien que l’humeur générale des Français soit en berne ces derniers temps, les abonnés Instagram de Delphine Wespiser ne sont pas à la même enseigne. Grâce aux publications de la star, difficile d’imaginer que nous traversons des temps difficiles. La pandémie, le confinement, les fermetures de commerces et les menaces terroristes semblent bien loin des préoccupations de la jeune femme. Et pour cause, bien qu’elle se sente forcément concernée en tant que citoyenne avertie, elle explique souvent à ses abonnés qu’elle est convaincue de la puissance de la pensée positive. Aussi, pour que le bonheur s’invite dans sa vie il est essentiel de diffuser de bonnes ondes. Et ce ne sont pas ses abonnés qui vont s’en plaindre, bien au contraire. La publication qui propose une série de clichés sans vêtements de Delphine Wespiser rencontre un vif succès sur la Toile.

Les internautes couvrent Delphine Wespiser de compliments en rivalisant d’originalité. Elle invite même ses followers à commenter pour lui faire savoir laquelle des photos ils préfèrent. Et il leur est très difficile de se mettre d’accord tant elles sont toutes à couper le souffle.