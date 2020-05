Delphine Wespiser dans une posture très sexy, elle en montre de trop

Delphine Wespiser séduit par sa beauté et son charisme. Reine de beauté en 2012 grâce à sa victoire du concours des Miss France, Delphine sait comment user de ses beautés. Et ses abonnés sur les réseaux sociaux en sont ravis. En effet, Delphine Wespiser partage quelques clichés qui vont faire le tour de la toile.

Delphine Wespiser sait faire sensation

Delphine Wespiser est une jeune femme de 28 ans. Elle est très active sur Instagram et compte près de 360 000 abonnés à son profil. Avec une telle audience, elle est heureuse de pouvoir parler des causes qui lui tiennent à cœur. Parmi elles, la protection de l’environnement et celle des animaux. Mais aussi le soutien à des associations de don du sang ou encore d’aide aux personnes âgées. En effet, Delphine Wespiser n’est pas seulement une belle femme. C’est aussi une personne intelligente et engagée qui souhaite mettre sa notoriété au service de nobles causes. Végétarienne convaincue, elle aime également mettre en avant les circuits courts de consommation directe et les produits issus de l’agriculture locale.

Intelligente, elle met sa notoriété au service de ses engagements

La notoriété acquise grâce au concours Miss France de Delphine Wespiser lui permet également de se voir ouvrir les portes de la télévision. Elle devient notamment un personnage récurant dans Fort Boyard. Delphine Wespiser a aussi eu la chance de rejoindre la bande des chroniqueurs de Cyril Hanouna pendant une année. Touche Pas à Mon Poste a pu compter sur les talents de Delphine Wespiser à partir du mois de septembre 2018. L’ancienne Miss France n’a cependant pas souhaité continuer pour une année supplémentaire. De part ses nombreuses apparitions télévisées, Delphine Wespiser s’est constitué une base de fans fidèles.

Voir cette publication sur Instagram Petite maison dans la prairie ? #hope #immolove 🏡 Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 27 Mai 2020 à 5 :36 PDT

Les fans de Delphine Wespiser sont sous la beauté de la jeune femme. Ils sont toujours prêts à lui faire des tonnes de compliments. De plus, ils soutiennent et encouragent ses projets. Récemment, elle a participé à donner de la visibilité à une association pour les enfants Thaïlandais. Une association qui offre des repas au enfants afin qu’ils n’aient pas à travailler pour se nourrir.

Les animaux sont la priorité de Delphine Wespiser

La semaine précédente, Delphine Wespiser ne faisait pas d’actions pour les enfants mais pour les animaux. En effet, il ne se passe jamais très longtemps entre deux projets de Delphine. Elle a à cœur de prendre part à l’action des causes qu’elle trouve justes. Ainsi, c’est la SPA qui a pu obtenir de la visibilité sur le compte Instagram de l’ancienne Miss France. Delphine Wespiser rappelle à tous que des animaux abandonnés ou perdus se retrouvent seuls à attendre d’être adoptés. Un chouette coup de pouce à la SPA grâce à son intervention sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 24 Mai 2020 à 7 :29 PDT

Delphine met ses atouts en valeur

Entre ces nombreux projets et soutiens aux associations, Delphine Wespiser aime aussi prendre la pose sur Instagram. La jeune femme sait poser avec un naturel déconcertant. Certains diront que l’ancienne Miss France aime jouer à la star sur les réseaux sociaux. En tout cas, les fans de Delphine Wespiser sont au rendez-vous lorsqu’elle décide de partager des clichés d’elle. Et certains vont même faire le tour de la toile tant ils sont renversants.

Les fans de Delphine Wespiser sur Instagram partagent parfois le combat de la jeune femme pour les causes dont elle parle. Parfois c’est aussi pour ses recettes végétariennes qu’elle est suivie. Mais c’est surtout pour sa beauté que Delphine Wespiser compte de nombreux fans. Loin d’être naïve à ce sujet, la jeune femme sait ennemi jouer. Elle partage donc de temps en temps des clichés qui font sensation. Rien de mieux pour attirer les curieux et les rediriger savamment vers les causes qui lui tiennent vraiment à cœur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 25 Mai 2020 à 1 :05 PDT

Rejoindre Delphine Wespiser sur Instagram pourrait vous donner envie de vous engager à ses côtés

La belle n’hésite pas à se montrer. Ses fans adhèrent et adorent. Ils sont conquis par Delphine Wespiser. Et comment ne pas l’être ? En effet, Delphine Wespiser est belle, intelligente, engagée et surtout elle est un vrai rayon de soleil. Ces fans ne tarissent pas d’éloges sur elle. Delphine apporte de la chaleur dans leur vie par un simple sourire. De quoi les motiver ensuite à rejoindre ses différents combats. Pour les animaux, pour les enfants, pour la planète, la jeune femme n’a pas finit de faire des adeptes.

Il y a fort à parier que les fans de Delphine Wespiser vont se multiplier encore au fil des mois. Non seulement parce que l’été arrive mais également parce que la pandémie a fait prendre conscience à beaucoup de monde qu’il était temps d’agir pour la planète. Ceux qui parlaient d’un « monde d’après » avec sincérité savent qu’il y a beaucoup à faire pour faire changer les habitudes. Mais ils savent également qu’il est nécessaire d’agir rapidement. Et qui de mieux que Delphine pour motiver les fans à passer à l’action ? Avec une telle meneuse de file, impossible de constater des déserteurs dans les rangs.