Delphine Wespiser ressort et pose avec le maillot de Miss France (PHOTO), la toile adore !

Delphine Wespiser est connue pour avoir remporté l’élection des Miss France en 2012. Déjà huit ans donc que la belle a été sacrée reine de beauté. Pourtant, elle n’a pas changé, ou presque, depuis son élection. En effet, elle le prouve en enfilant de nouveau le maillot de bain officiel de la compétition. L’année de sa victoire est inscrite en noir sur l’avant de son maillot une pièce rouge. De quoi ravir ses fans sur Instagram qui ne vont pas se priver de la complimenter à ce sujet. Découvrez les images de Delphine Wespiser dans son maillot de bain de Miss France.

Delphine Wespiser pose dans son maillot de bain de Miss France

Delphine Wespiser profite encore de ses vacances. Le mois d’août est encore là et avec lui, le soleil de l’été. Pour voir du pays, la belle Miss France (2012) est actuellement en Suisse. En effet, elle profite des bords du Rhin et ne manque pas de faire partager ses aventures quotidiennes à ses fans. De quoi leur en mettre plein la vue entre les paysages magnifiques de la Suisse et la beauté ravageuse de Delphine Wespiser. Mieux encore, elle peut également les épater grâce à ses aptitudes sportives. Car comme elle l’écrit dans la description de ses photos en maillot de bain, Delphine Wespiser descendais le Rhin à la nage. Une performance que peu de personnes peuvent se vanter d’avoir réalisé.

Les abonnés Instagram de la belle sont subjugués par sa beauté

La belle Delphine Wespiser profite donc de l’occasion pour enfiler ce nouveau son maillot de bain de Miss France. Entre hommage et nostalgie, ses abonnés Instagram sont ravis. Non seulement ils peuvent se remémorer son sacre, mais ils peuvent surtout l’admirer. Et il faut bien admettre que ce maillot a beau avoir huit ans, il lui va toujours comme un gant. À 28 ans, Delphine Wespiser a su conserver son corps de jeune fille. Et elle ne fait pas de secret, le sport et une alimentation saine semblent être les clés de son physique radieux. Mais voyez plutôt par vous même à quel point Delphine Wespiser rayonne dans son maillot de bain de Miss France.

Deux images qui mettent tout le monde d’accord. En effet, le paysage est à couper le souffle. Et elle ne peut que rajouter aux charmes de l’endroit grâce à son beau sourire. Lorsque Delphine Wespiser se montre ainsi au naturel, ses fans adorent. Car ils sont persuadés qu’elle mérite toujours son titre de Miss France. Pour eux, personne ne peut égaler la beauté de Delphine Wespiser. De plus, elle charme également ses abonnés avec ses traits d’humour. Le compte Instagram de l’ancienne Miss France recèle souvent de véritables pépites. Entre le rire, l’admiration et la joie de vivre, les fans de Delphine Wespiser ne s’ennuient pas. Les vacances ne sont pas finies pour l’ancienne Miss France. Ses fans sont donc impatients de découvrir de nouvelles surprises de ce genre.