Delphine Wespiser s’affiche en mini short, elle est victime de critiques et commentaires très déplacés !

Les fans de l’ancienne Miss France 2012 étaient ravis de sa publication où elle apparaissait au top de sa forme. Delphine Wespiser partageait, en effet, ce vendredi 21 août, sur les réseaux sociaux une photo sur laquelle, elle porte une jolie tenue de sport afin de faire la promotion de la pratique d’une activité physique régulière. Une hygiène de vie qui semble parfaitement lui réussir tant elle est resplendissante et affiche toujours une silhouette des plus parfaite.

Habillée d’un mini short, la jeune femme venue de l’Est de la France nous parlait des bienfaits du sport couplé à la sylvothérapie. Une approche thérapeutique, ou plus exactement naturopathique, qui est basée sur les effets positifs, des séjours en forêt, sur le corps. Une publication qui avait pour but de donner des conseils de santé à sa communauté qui la suit avec beaucoup d’assiduité. Et si le sujet ne prêtait à aucune polémique, certains internautes se sont littéralement déchaînés contre l’ex-Miss de beauté.

Des remarques pour le moins déplacées que certains followers avaient trouvé humoristiques, mais qui étaient quand même d’un goût très douteux. Dans ce palmarès des commentaires graveleux, on pouvait notamment trouver : “ Faut pas se pencher comme ça madame… “,” Joli petit c… coin. Aaaah ! C’est quand même beau la nature “, ” Sur la deuxième photo, elle attend quelqu’un je crois… “. Des remarques sur le deuxième cliché, sur lequel Delphine Wespiser, de dos, se penchait simplement vers l’avant.

Visiblement, certaines personnes qui la suivent sur son compte Instagram avaient réellement l’esprit mal tourné vis-à-vis de la jeune femme qui met toujours un point d’honneur à ne jamais être provocante sur ses photos. Une rançon de la gloire et une liberté qu’offre Internet qui malheureusement n’excuse pas tout. Heureusement pour l’ancienne Reine de beauté, la majorité de ses fans étaient dans un tout autre état d’esprit et certains avaient décidé de la défendre : “ Mêlez-vous de vos f*** le vieux… Elle n’est pas là pour vous plaire ! “, ” Mais elle poste ce qu’elle veut ! Il y a rien. Irrespect total. Pourquoi la suivre pour lui dire une connerie pareille. Elle est adorable Delphine Wespiser ! “. Des commentaires qui venaient à la rescousse de l’ex-Miss France qui, de son côté, n’a pas souhaité répondre à de telles attaques sur un sujet finalement si peu important. Mais loin de s’arrêter là, d’autres internautes continuaient leur délire avec des commentaires toujours aussi inutiles. Et une fois de plus, les vrais fans répondaient du tac au tac : “ Je pense que la beauté dérange une certaine catégorie de gens, les crétins “, ou encore ” il y aura toujours des abrutis ! “.

Mais en général à la lecture des nombreux messages, Delphine Wespiser avait atteint son but en faisant la promotion d’une pratique sportive très tendance aujourd’hui. Et beaucoup de ses followers étaient prêt à la suivre en forêt pour un jogging ou une séance de remise en forme. Une publication qui aura été gratifiée de plus de 18 000 likes en très peu de temps.

Delphine Wespiser est toujours très active sur son compte Instagram et compte à ce jour près de 370 000 abonnés, qui très souvent, la félicitent pour ses choix de publication sans qu’elle ne doive subir des attaques ou des remarques pour le moins déplacées.