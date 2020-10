Delphine Wespiser s'affiche sans vêtements, on voit tout, elle réchauffe les internautes !

Delphine Wespiser est une éternelle optimiste. Malgré l’hiver approchant et l’annonce du nouveau confinement, l’ancienne Miss France partage des photos de ses vacances d’été sur Instagram. De quoi redonner la pêche à ses fans et les réchauffer à distance. Dans son très petit ensemble de deux pièces, elle propose à ses abonnés de se replonger dans les souvenirs de l’été pour ne pas déprimer sur la suite des événements. En effet, un nouveau confinement s’abat sur la France, à moins de deux mois avant l’arrivée de l’hiver. De quoi déprimer tout le monde mais jamais Delphine Wespiser. Elle met un point d’honneur à faire embarquer ses fans dans le bateau de sa joie de vivre.

Delphine Wespiser ramène ses followers en plein cœur de l’été

Delphine Wespiser semble posséder la recette magique du bonheur. La jeune femme ne perd jamais le sourire et considère que le positif attire le positif. Alors elle ne va pas se laisser abattre par les choses qu’elle ne maîtrise pas. En effet, le nouveau confinement est inévitable et personne n’a vraiment d’emprise sur cette décision de façon individuelle. Alors, plutôt que de s’indigner et de déprimer, elle choisit d’agir sur ce qu’elle peut contrôler : sa bonne humeur. En effet, l’hiver approche et les journées se raccourcissent. Le nouveau confinement ne nous permettra pas de nous préparer comme d’habitude à l’arrivée des fêtes de fin d’années. Aussi, elles ne sont même pas certaines de se maintenir dans les conditions que nous connaissions.

Mais malgré toutes ces circonstances qui peuvent donner le cafard, Delphine Wespiser décide de sourire. Et même de sourire encore davantage. Car il ne tient qu’à nous de broyer du noir. Delphine Wespiser ne donne pas forcément de leçons. Cependant, elle partage sa joie de vivre avec ses abonnés et leur indique ainsi la marche à suivre pour rester positifs. Pour la belle, ce sont les souvenirs de ses vacances d’été qui lui mettent du baume au cœur. Et ses abonnés ne risquent pas de se plaindre de pouvoir l’admirer comme en été alors que l’hiver arrive.

Une bonne humeur communicative et une positivité à toute épreuve

Allongée sur le rebord d’une piscine, Delphine Wespiser emmagasine les rayons du soleil. Et elle semble avoir fait le plein pour tenir jusqu’à l’été prochain. Alors, c’est une évidence pour elle que de partager cela avec ses fans. Pas question de laisser déprimer ses abonnés, Delphine Wespiser va faire ce qu’il faut pour leur changer les idées. Et il faut bien avouer que de la voir en tenue va en éblouir plus d’un et leur faire oublier le nouveau confinement ou le fait que les températures descendent. Delphine Wespiser fait grimper le thermomètre mais fait aussi en sorte de réchauffer le cœur de ses fans.