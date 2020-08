Delphine Wespiser termine ses vacances et se montre sans vêtements en vidéo!

Delphine Wespiser est enfin en vacances et elle en profite. Elle partage régulièrement des photos est des vidéos sur Instagram. C’est sa manière de rester proche de ses fans. Et ils en sont ravis ! Surtout quand elle partage une vidéo d’elle en 2 pièces en train de dans les pieds dans l’eau. En effet, la vidéo de Delphine Wespiser fait le tour d’internet ! Vous ne pouvez pas rater ce moment de liesse que partage l’ancienne Miss France.

Delphine Wespiser célèbre les vacances avec nonchalance

Delphine Wespiser est très active sur les réseaux sociaux. Mais elle ne partage pas que des photos sans raisons. Malgré le fait qu’elle tienne à garder un contact étroit avec ses abonnés, elle en profite également pour faire passer des messages. En effet, Delphine Wespiser est engagée pour la cause animale notamment. Elle tient aussi à parler à ses fans de la suite de ses aventures dans Fort Boyard ou encore à les sensibiliser sur l’écologie. Par exemple, elle a à cœur de montrer qu’il est important pour la nature d’acheter des produits bio et de proximité pour limiter l’impact carbone.

Mais ces derniers jours, l’ambiance est à la fête. Delphine Wespiser décide d’oublier ses tracas et de se concentrer sur l’instant présent. Ainsi, ses abonnés peuvent la retrouver dans une vidéo dans laquelle elle danse, se baigne et ramasse des coquillages. Sur la plage, elle semble dans son élément. La vidéo est un montage dans lequel elle porte différents 2 pièces sur une musique d’Elegance qui s’intitule Vacances j’oublie tout.

#vacances 🤩 Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 12 Juil. 2020 à 6 :31 PDT

La vidéo fait le tour de la toile

Delphine Wespiser fait forcement sensation avec cette vidéo. Les fans sont envoutés par la jeune femme. De plus, qui n’aurait pas envie de se retourner à sa place. Pouvoir aller se baigner et danser au bord de l’eau sans penser à rien d’autre qu’à s’amuser. L’ancienne Miss France a cette philosophie de vie que les pensées positives sont capables d’apporter de la joie et de l’équilibre dans sa vie. En effet, en se concentrant sur l’instant présent, l’on peut aisément laisser de côté les tracas du quotidien. Après tout, ils ne vont pas s’envoler. Alors, lorsque rien ne presse, pourquoi se faire du mouron ? Autant s’intéresser à son bien-être et profiter de la vie ! Et à voir à quel point la jeune femme rayonne, elle a peut-être trouvé la recette du bonheur.

Des vacances bien méritées pour Delphine Wespiser

Delphine Wespiser décide de visiter l’Europe pour ses vacances. Et pour gagner du temps, et faire un trait d’humour, la jeune femme se rend en réalité à Europa Park en Allemagne. Le parc a plusieurs “quartiers” est ils représentent des pays d’Europe différents. Elle se rend donc en Grèce et en Suisse, sans quitter le parc à thème ! Malin et efficace tout autant qu’amusant. Delphine Wespiser a beau être souriante, ce sont aussi ces activités qui vont donner le sourire à ses abonnés.

La jeune femme a bien mérité de prendre un peu de repos. Et pour en profiter, elle ne va pas passer sono temps à lézarder sur la plage ou à faire des siestes à l’ombre. Se reposer c’est aussi faire ce qui nous apporte du plaisir afin de recharger ses batteries. Cela fonctionne finalement aussi bien qu’une nuit de sommeil réparatrice. Delphine Wespiser a toute les raisons de profiter de voyager et de se détendre. En effet, elle sort d’une période de cinq semaines durant lesquelles elle a enchaîné les tournages et les déplacements. Bien qu’elle soit reconnaissante de pouvoir faire tout cela, elle certainement besoin de prendre du temps pour elle. Mais aussi de passer des moments privilégiés avec son amoureux.

Ma vie. Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 28 Juin 2020 à 11 :06 PDT

Profitez des vacances avant qu’il ne soit trop tard, un crédo qui est encore plus valide en tant de pandémie

Delphine Wespiser a certainement aussi réalisé que la France pourrait subir un nouveau confinement. En effet, la situation pandémique du monde ne va pas en s’améliorant. Pour l’instant, l’Europe et la France se portent bien mais le reste du monde voit la pandémie s’aggraver de jour en jour. D’après les spécialistes de la santé, une deuxième vague de COVID-19 est à craindre. Les vacances sont donc à prendre maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. Subir un nouveau confinement sans avoir eu le temps de profiter d’un temps de repos serait vraiment difficile à encaisser. Les Français n’espèrent pas que la deuxième vague soit concrète mais de plus en plus d’indices laissent penser que la crise sanitaire pourrait faire son retour avant la rentrée de septembre.

Suivons alors l’exemple de la jolie Delphine Wespiser. Elle profite de la vie et semble épanouie. Qui n’aurait pas envie de se sentir aussi bien dans ses baskets que la jeune femme ? Personne ! Et la cerise sur le gâteau, c’est qu’elle partage des moments qui pourraient rendre certains jaloux. Mais elle est si sympathique que c’est impossible de ne pas se réjouir pour elle ! Les fans de Delphine Wespiser se mettent effectivement tous d’accord pour la célébrer et la féliciter. Pas de commentaires négatifs à l’horizon pour la jeune femme. Suivie par 364 000 personnes sur Instagram, elle ne reçoit que des compliments et de l’enthousiasme. De quoi lui permettre de sourire encore davantage et de l’encourager à continuer à partager de bons moments avec sa communauté en ligne.