Delphine Wespiser toujours aussi séduisante, elle dévoile les deux hommes de sa vie!

Delphine Wespiser, dévoile une photo sur Instagram des deux amours de sa vie, Roger et Haïco. L’ex-Miss France 2012, en couple avec Roger, file le parfait amour avec son compagnon. L’homme, qui partage sa vie depuis quelques années maintenant, est un charmant entrepreneur événementiel qu’elle avait rencontré en boite de nuit, en 2016.

Ver esta publicación en Instagram Ma vie. Una publicación compartida de Delphine Wespiser (@wespiserd) el 28 Jun, 2020 a las 11:06 PDT

Une différence d’âge de 26 ans entre les deux tourtereaux, qui avaient choqué beaucoup de ses proches à leur début de relation. Delphine Wespiser expliquait, lors d’une interview pour le magazine Gala, que cette différence d’âge ne lui avait pas tout de suite sauté aux yeux. Roger l’avait abordé et invité à fêter ses cinquante ans. » J’ai cru qu’il blaguait. Je lui en donnais quinze de moins ! « confie la jeune femme. Et malgré tout, c’est le coup de foudre, et ils tombent fous amoureux l’un de l’autre. » Il ne l’a pas fait exprès, et moi non plus « .

Et pourtant, l’alsacienne de 28 ans avouera elle-même, qu’elle ne s’imaginait pas être en couple avec un homme bien plus âgé qu’elle. D’ailleurs avant de connaître Roger, elle avait une amie qui sortait avec un homme plus âgé, et comprenait difficilement comment c’était possible, Delphine lui faisait la morale « Tu cherches un père « , » Tu as besoin d’un protecteur « , lui disait-elle alors. Lorsqu’elle est tombée amoureuse de Roger, Delphine Wespiser a alors compris que l’amour n’a pas d’âge, l’amour ne dépend pas de l’âge.

« J’ai compris en le vivant qu’en fait on ne peut pas toujours tout expliquer. Et surtout, pas en amour. Il n’y a pas de code, ni de règle : on s’aime et c’est tout « . Une différence d’âge qui, au début, aura tout de même choqué ses proches, et surtout ses parents. » J’avoue, 26 ans de différence, ça peut être choquant. Ce qui n’était pas évident, c’était le regard des amis, de la famille. La famille, c’était horrible, c’était la Troisième Guerre mondiale chez moi, vraiment. J’ai vu mon père pleurer, ma mère pleurer, ils allaient au lit à 19 h, ils allaient tous les deux pleurer « , a ainsi expliqué l’ancienne Miss France. « Mon père me disait : ‘Qu’est-ce que j’ai fait de faux, qu’est-ce que j’ai fait de mal ?’ Ma mère m’a dit : ‘Est-ce que tu cherches ton père ?’ Mon père m’a dit : ‘Est-ce que j’ai trop bossé ? Est-ce que je n’étais pas assez là ?’ Non ! Parce que quand je vois Roger, je ne vois pas mon père, je ne vois pas son âge « , confiait-elle dans l’émission L’incroyable destin des Miss sur C8.

Elle-même avait du mal à assumer son couple : « Même moi, quand j’étais dans la rue et que les gens nous regardaient, je lui lâchais la main et après, je lui redonnais la main, parce que je n’assumais pas le truc « . Depuis, son entourage a fini par comprendre et accepter sa relation, la jeune femme est aussi passée au-dessus de tous ces préjugés et peurs du jugement des autres, et vit le parfait amour avec son homme. Un amour qu’elle affirme désormais sur les réseaux sociaux, sans plus aucune gêne, et dévoile régulièrement des clichés du magnifique couple qu’ils forment.

Ver esta publicación en Instagram Tu es Le nombre d’or de ma vie. ♥️ Una publicación compartida de Delphine Wespiser (@wespiserd) el 21 Jun, 2020 a las 3:09 PDT

Mais Roger n’est pas le seul homme de sa vie, car le deuxième amour de Delphine Wespiser, c’est Haïco, dont elle est inséparable. Haiïo, son magnifique golden retriever, blanc âgé de 8 ans. Un compagnon pour qui elle fait tout son possible pour l’emmener avec elle, que ce soit au travail ou que ce soit au quotidien, dans ses loisirs.

Dès son enfance, l’ex Reine de beauté a toujours été proche des animaux, et aime s’entourer de chevaux, chats, chiens… Devenue végétarienne à l’âge de 4 ans, Delphine est très sensible au bien-être des animaux, et a toujours voulu les protéger. Grâce à sa notoriété de Miss France, Delphine est devenue une véritable ambassadrice de la cause animale en France. Marraine le l’IFAW, Fonds international pour la protection des animaux. La jeune femme avait choisi cette association, qui lutte pour que la cohabitation entre les hommes et les animaux soit plus sereine, car elle sensibilise les enfants en leur apprenant le respect des animaux. Éduquer les générations futures enfin d’enrayer ces abandons et maltraitances plus tard.

Un désir de protéger les animaux qui la poursuit depuis qu’elle est enfant. Elle déclarera d’ailleurs lors d’un entretien avec 20 minutes : « Étant petite, j’allais récupérer toutes les limaces du jardin avant que mon père ne tonde le gazon pour qu’elles ne meurent pas ! J’allais aussi très souvent à la ferme de mon grand-père où j’étais entourée de lapins, de poules, et de chiens… On m’a inculqué le respect des êtres vivants. Et puis j’ai aussi dû attendre jusqu’à mes sept ans pour avoir mon chien, Paypper, donc je l’ai désiré pendant longtemps ! ». Son élection de Miss France lui permettra de concrétiser ses rêves d’enfant.

Très active sur les réseaux sociaux, l’ancienne Miss France n’hésite pas à partager chaque événement plaidant contre les abandons et maltraitances des animaux. Pour l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’abandon, le 27 juin dernier, Delphine lançait un appel sur son compte Instagram, en relayant la magnifique vidéo réalisée pour cet événement. En effet, si la pandémie mondiale du coronavirus et le confinement ont permis aux animaux sauvages de retrouver leur liberté dans leur milieu naturel sans aucune peur d’être pourchassés par l’homme, malheureusement, cela aura engendré aussi une forte hausse du nombre d’abandons des animaux par leurs maîtres.

« Depuis le déconfinement : 4 219 animaux ont été abandonnés. Comment peut on faire preuve d’une telle trahison ? Journée Contre l’abandon. Les refuges font un travail énorme, mais si chacun d’entre nous aimait, protégeait tout simplement celui qu’ils ont un jour accueilli chez eux. » déplorait-elle alors en légende de sa publication. Le 30 juin dernier, elle dénonçait alors la maltraitance des animaux, « Ca suffit maintenant », inscrivant les deux adresses mail à contacter pour toute personne pouvant témoigner de ces atrocités envers nos petites bêtes.

Mais l’ancienne Miss Alsace, est aussi investie dans d’autres bonnes œuvres : le don du sang, avec La caravane de la vie, l’aide aux personnes âgées avec l’Apamad (association pour l’accompagnement et le maintien à domicile) et la défense des langues régionales, comme l’Alsacien.

Ancienne Miss Alsace, puis Miss France à l’âge de 19 ans, Delphine Wespiser est un véritable rayon de soleil pour tous ceux qui la suivent et qui pourraient tomber sous le charme. Malheureusement, la belle jeune femme n’est plus un cœur à prendre, filant désormais le parfait amour avec les deux mâles de sa vie, Roger et Haïco.