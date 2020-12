Delphine Wespiser TPMP: Brise le silence et dévoile les raisons de sa longue absence dans l’émission

Delphine Wespiser est de retour dans TPMP cette année et pour l’année suivante. Mais pendant deux ans, elle était aux abonnés absents. L’ancienne Miss France révèle enfin pourquoi elle s’est tenue loin de C8 pendant si longtemps. LDPeople vous révèle ce qui a poussé la belle à s’éloigner pour mieux revenir. Nous vous racontons tout dans la suite de cet article.

Delphine Wespiser est enfin de retour dans TPMP, mais pourquoi était-elle absente pendant deux ans ?

Delphine Wespiser est populaire et connue depuis qu’elle a été élue Miss France en 2012. Elle était ensuite présente à la télévision mais principalement pour son travail avec Fort Boyard. C’est d’ailleurs grâce à cette émission qu’elle s’est retrouvée sur le plateau de TPMP. Sa rencontre avec Cyril Hanouna, l’animateur phare de C8, s’est très bien passée. Si bien qu’il lui a rapidement proposé un poste de chroniqueuse dans son équipe.

Les chroniqueurs de la bande de Cyril Hanouna sont très nombreux et ils ne sont pas tous présents en même temps en plateau. En revanche, les femmes présentes sont bien souvent remarquées pour leurs physiques agréables. Et justement, Delphine Wespiser ne voulait pas recevoir l’étiquette de l’ancienne Miss France qui n’était là que pour faire joli. Son travail de chroniqueuse s’est alors écourté pour cette raison. Ses ambitions étaient plus grandes que celles qu’elle pouvait espérer atteindre.

Un retour qui marque un tournant dans la carrière télévisée de la jeune femme

Néanmoins, après deux ans de travail, d’expérience et d’évolution personnelle, elle est maintenant prête à reprendre du service. Grâce à une promotion pour Fort Boyard, elle a obtenu une place dans l’équipe. Et si elle est de retour dans cette même équipe aujourd’hui, c’est que Cyril Hanouna l’avait reçu pour une nouvelle promotion. L’émission présentée par Delphine Wespiser s’intitule les Petits Magiciens. Et c’est donc à l’occasion de son passage que l’animateur star de C8 propose à la belle de revenir et qu’elle a accepté.

En revanche, pour ne pas garder un goût amer, comme lors de sa dernière participation à TPMP, Delphine Wespiser a poser des conditions. En effet, elle ne sera pas le joli minois de service. Et en gage de sa bonne foi, Cyril Hanouna lui aurait même attribué une loge personnelle. Tous les chroniqueurs de TPMP n’ont effectivement pas cette chance. Delphine Wespiser devrait pouvoir continuer de s’épanouir professionnellement grâce à cette nouvelle opportunité. Pas de doutes, elle est ravie de reprendre du service chez TPMP. Ses fans sont eux aussi très heureux de la retrouver à ce poste. Les deux années d’absence de l’ancienne Miss France ont pesé sur eux.

Sur Instagram, les abonnés de Delphine Wespiser ne cessent de la féliciter pour son retour en plateau. Certes, ils la suivaient dans ses autres apparitions télévisées et dans ses aventures sur les réseaux sociaux. Mais c’est un réel bonheur que de la retrouver dans la joyeuse bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna.