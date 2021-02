Delphine Wespiser TPMP, s’affiche dans une combinaison transparente qui ne cache (presque) rien!

Ce jeudi 25 février, Delphine Wespiser, est apparue grimée en Britney Spears à l’occasion d’un happening sur « Touche pas à mon Poste« . L’ancienne Miss France a donc enfilé une tenue très transparente qui ne laissait que peu de place à l’imagination, une perruque blonde… et a parfaitement incarné la star américaine. La rédaction de LD People va tout vous montrer. Vous êtes prêts ?

Delphine Wespiser interprète à la perfection Britney Spears

Alors que l’on a appris il y a quelques heures que le jeu « A prendre ou à laisser » n’allait pas revenir tout de suite à cause de la situation sanitaire, Cyril Hanouna voulait un peu de divertissement sur TPMP. Ainsi, ce jeudi 24 février, le trublion du PAF a débuté son émission par un happening. C’était le « toc, toc, toc ». L’occasion pour Bernard Montiel, Maxime Guény et les autres chroniqueurs de se grimer en personnages célèbres afin d’offrir des séquences plus drôles les unes que les autres. Mais celle qui a fait le plus sensation, c’est Delphine Wespiser.

L’ex Miss France Delphine Wespiser a débarqué dans l’émission dans une combinaison ultra transparente qui ne cache (presque) rien. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a mis tout le monde d’accord. Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas mis beaucoup de temps avant de réagir : « Trop belle j’ai adoré ton entrée sur le plateau« , « Trop belle ce soir Delphine Wespiser« , « Delphine wespiser creve l ecran!!! Elle fait tout le charme de TPMP » pouvait-on notamment lire dans les commentaires sur Twitter. Nous à la rédaction de LD People on est complètement d’accord avec les internautes, elle était magnifique.

Delphine Wespiser pousse un coup de gueule contre les chasseurs

Un sanglier domestiqué prénommé Hercule, s’est fait abattre par un chasseur dont il suivait le groupe depuis quelque temps. La bête appartenait à Alain Martin, propriétaire d’un parc en Seine-et-Marne, qui a accepté de réagir dans TPMP après cet acte odieux. Alors que Cyril Hanouna lui demandait de réagir, Delphine Wespiser a eu du mal à répondre. Toute tremblotante et avec les yeux mouillés, l’ancienne Miss France a déclaré : « Je suis désolée. Moi, à chaque fois, ça me fait des palpitations tout ça, a-t-elle débuté par dire.

TPMP : en larmes, Delphine Wespiser pousse un coup de gueule contre les chasseurs https://t.co/M1IYDN7bKj #Médias #TPMP — incroyable.fr (@incroyable_fr) February 26, 2021

De manière générale, Delphine Wespiser explique qu’elle souhaitait voir la chasse s’arrêter complètement : « Au niveau des animaux, on est en 2021, il y a toujours une injustice et aujourd’hui, les animaux, ce sont les seules victimes de tout temps qui n’ont pas le droit à des procès, ce sont les seules victimes ! » dit-elle avant de frapper encore plus fort ensuite. Elle dit : « La chasse, c’est quelque chose en 2021 qui ne doit plus exister. Chasse à courre ou chasse normale, ça ne doit plus exister !« . Une position qu’elle défendra jusqu’au bout et qu’elle a toujours défendu. La rédaction de LD People est d’accord en tout cas. Et vous ?

Un nouveau personnage dans Fort Boyard pour Delphine Wespiser ?

Dans une récente interview Olivier Minne a décidé de dévoiler quelques pistes d’évolutions pour Fort Boyard l’année prochaine : « Il est certain que nous réfléchissons à plein de nouvelles choses pour la saison 2021. Je peux vous dire une chose, c’est que vous n’allez pas être déçus. Parmi les nombreux changements et les nombreuses nouveautés, il y en a quelques unes qui vont vraiment, vraiment surprendre. Et sans doute plus que jamais, depuis ces dernières années, là on va avoir un très gros coup » a-t-il notamment déclaré tout en étant énigmatique.

[VIDEO] Fort Boyard : Delphine Wespiser dévoile une nouveauté de la prochaine saison, Olivier Minne la recadre https://t.co/p8Rx6PTpSp via @Midilibre — valentin10 (@valentin10) February 20, 2021

Olivier Minne poursuit son propos ensuite en allant un peu plus loin. Il prend tout de même soin de ne pas trop en dire : « Ça sera un mélange, il y aura à la fois un mélange personnage et épreuve. Ça fera parler. Ça va surtout, je pense, beaucoup surprendre, c’est certain, et beaucoup ravir les fans de Fort Boyard et puis les fans de jeux d’aventure en général ». Malheureusement pour lui, Delphine Wespiser avait déjà dévoilé qu’elle allait interpréter un nouveau personnage : Delphine, elle parle trop. Delphine, elle devrait apprendre que le Fort Boyard a pour qualité aussi d’entretenir le mystère et le secret ». Il était pas content et ça se comprend. Il faudra donc un peu attendre pour en savoir plus.