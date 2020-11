Delphine Wespiser (très) gênée après les révélations fracassantes de Guillaume Genton sur sa relation avec Roger

Le chroniqueur de Cyril Hanouna, Guillaume Genton, a mis Delphine Wespiser mal à l’aise ce jeudi 19 novembre. Les Miss auraient écarté la belle jeune femme à cause de sa relation avec Roger, un homme de 26 ans son aîné. Explications.

Guillaume Genton met mal à l’aise Delphine Wespiser

Guillaume Genton, qui a enquêté sur le comité Miss France a fait une déclaration sur le plateau de Touche pas à mon Poste qui a mis Delphine Wespiser un peu mal à l’aise. En effet, selon le jeune homme, elle aurait été écartée du groupe à cause de sa relation avec Roger, un homme bien plus âgé qu’elle. Cette relation serait mal perçue par de nombreuses ambassadrices de beauté : “Chez les Miss France il y a des femmes qui ont la carte, d’autres qui ne l’ont pas […] Delphine non plus n’a pas la carte” a notamment commencé par dire le jeune homme.

Miss France 2021 : Delphine Wespiser reniée par le comité ! https://t.co/YSgEOVp3cV — NextPlz (@NextPlz_fr) November 21, 2020

Il précise ensuite son propos en allant encore plus loin : “Elle est un peu exclue des autres Miss France. Notamment à cause de sa relation avec Roger, qui dérange. Elle sort un peu des sentiers battus […] On nous raconte des contes de fées, la Miss France doit se trouver un mari de son âge. Delphine a un compagnon plus âgé qu’elle, ça ne rentre pas dans la norme, et ça dérange le comité Miss France”. Si Delphine Wespiser n’a pas démenti les révélations de Guillaume Genton, elle a donné une autre explication : “Je n’ai pas fait ma Parisienne, je suis tout de suite rentrée en Alsace. Ça, ça dérange un peu”.

Prête à être maman ?

Dans un entretien pour Ici Paris, à l’occasion du centenaire de Miss France, Delphine Wespiser a été questionnée sur ses envies de maternité. Celle-ci répond sans langue de bois : “Je n’y avais jamais pensé avant le confinement. Depuis, je me pose sérieusement la question. Roger et moi avons 26 ans d’écart. Nous sommes ensemble depuis quatre ans et demi. J’ai trouvé mon âme sœur. Il m’apporte beaucoup de choses, c’est un soutien de chaque instant, il m’a rendue moins sauvage et m’a mise au sport”.

Malgré la grande différence d’âge entre les deux tourtereaux, Delphine Wespiser assume complètement et veut dire à tout le monde que le regard des autres n’étaient pas le plus important : “C’était important pour moi d’afficher mon couple pour essayer de banaliser la chose. J’ai reçu beaucoup de messages de jeunes filles qui sont dans la même situation. Elles sont heureuses mais ne savent pas comment gérer le regard des autres”.