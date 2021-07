Delphine Wespiserd montre ses courbes dans une robe très transparente qui ne cache « presque » rien!

Après son élection à Miss France, Delphine Wespiserd continue de nous enchanter par sa beauté ! La jeune femme multiplie les projets alliant mode et animation. Des domaines qu’elle maîtrise à la perfection. La jeune femme s’est d’ailleurs fait une place dans l’une des émissions les plus populaires du moment. Désormais chroniqueuse dans « Touche Pas A Mon Poste », l’ancienne Reine de beauté sait captiver l’attention de ses téléspectateurs. Et cela se confirme d’ailleurs il y a quelques semaines encore lors de sa dernière apparition.

En collaboration avec Cyril Hanouna, Delphine Wespiserd ne manque pas une seule occasion pour faire jaser les téléspectateurs. Aussi taquins l’un que l’autre, les deux célébrités du PAF ont décidés de faire une petite transformation lors d’une de leurs diffusion. L’occasion pour l’ancienne Miss France de se dévoiler d’une manière assez particulière. Une nouvelle tenue osée ? Pas que ! C’est tout un changement de look que la jeune femme a décidé de réaliser pour cette diffusion. Chez LDPeople, nous avons été subjugués par son apparence. Découvrez les détails dans les prochaines lignes !

Une émission de fête !

Chaque diffusion est unique dans « Touche Pas A Mon Poste ». Pour Cyril Hanouna, c’est d’ailleurs un véritable défi de proposer de nouvelles choses à ses téléspectateurs. Un pari qui semble réussi au vu des dernières diffusions sur C8 puisque le taux d’audience de son programme est en constante hausse. Et ce passage du 25 février dernier ne peut que confirmer la règle ! Il faut dire que cette séquence était particulièrement festive. Le trublion de la chaîne a d’ailleurs fait en sorte de tout mettre en place pour que les téléspectateurs vivent un moment inédit. Et pour cela, il peut compter sur l’aide de ses fidèles chroniqueurs dont Delphine Wespiserd qui sont prêts à tout pour faire le buzz !

Ainsi lors de cette nouvelle diffusion sur C8, l’ancienne reine de beauté et d’autres de ses collaborateurs se sont pliés au jeu de l’animateur. L’idée ? Se présenter sur le plateau avec un look assez hors du commun. Chacun devait copier sur une célébrité pour leur prochain look dans l’émission de Cyril Hanouna. Une mission que Delphine Wespiserd a parfaitement réussie ! Celle qui a décidé de se faire passer pour Britney Spears a d’ailleurs connu un véritable succès auprès des internautes. En effet, ils ont été nombreux à s’extasier de la beauté de la jeune femme ainsi que de la réussite de son déguisement.

Un look qui choque !

La ressemblance entre Delphine Wespiserd et celle qu’elle tente d’incarner pour ce passage à l’antenne est frappante. En effet, les traits de l’ancienne Miss France ressemblent beaucoup à ceux de la chanteuse internationale Britney Spears à ses débuts. Celle qui sera son sosie le temps d’une soirée aura d’ailleurs fait un grand buzz auprès des téléspectateurs. Il faut dire que personne ne s’attendait réellement à ce que la jeune femme se prête au jeu de cette manière. Et pourtant malgré son côté sérieux, la jeune femme sait parfaitement s’amuser !

Une attitude que Cyril Hanouna souhaiterait bien voir régulièrement. Bien qu’elle soit sublime dans ce choix vestimentaire, Delphine Wespiserd n’a pas mis longtemps avant de retrouver son look habituel. Pour elle, rien ne vaut le naturel. Et c’est d’ailleurs ce qui rajoute à son sérieux lorsqu’elle se retrouve sur le plateau de Touche Pas A Mon Poste. L’occasion pour elle également de garder sa crédibilité pour participer au débat de l’équipe de chroniqueur par la suite.

Delphine Wespiserd se dévoile comme jamais !

Il est donc évident que cette image de Delphine Wespiserd restera gravée dans la mémoire des téléspectateurs. D’autant plus que le look de cette dernière n’a rien de commun. Comme Britney Spears, l’ancienne reine de beauté a décidé de porter une tenue qui met parfaitement ses courbes en valeur. Et pour cela, quoi de mieux qu’une belle robe près du corps ? Le choix de la jeune femme a d’ailleurs été très appréciés des téléspectateurs et des internautes qui ont été nombreux à commenter sa tenue. Le fait qu’elle soit entièrement transparente a toutefois apporté une touche inhabituelle à son apparence !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Celle qui prend le temps de se battre pour la cause animale aura donc bien fait monter la température sur le plateau de Cyril Hanouna ! Et on ne peut qu’espérer que Delphine Wespiserd décide de renouveler l’expérience. De quoi permettre à ses fans d’apprécier encore plus sa beauté sur le plateau de l’émission de C8.