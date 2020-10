Alex Demain nous appartient: Au plus mal, sombre dans l’alcool depuis le départ de Chloé

Alex: Alors que Chloé apprenait l’infidélité d’Alex il y a quelques jours, celle-ci a demandé à son mari le divorce. Une situation difficile à vivre pour le père de famille des Delcourt. Explications.

Flore et Alex ont-ils un avenir ensemble ?

Si vous suivez bien les derniers épisodes de “Demain nous appartient“, vous savez sûrement qu’il y a quelques jours, Flore et Alex sont tombés amoureux et ont fait exploser la famille Delcourt. Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c’est est-ce que les deux personnages ont un avenir ensemble ? Nous avons une première réponse via les déclarations d’Anne Caillon, qui campe le personnage de Flore. Ainsi cette dernière nous explique comment va se passer la relation entre les deux : “Ce qui est certain c’est que Chloé ne va pas pardonner aussi facilement. Pour elle, c’est la trahison ultime. Et ce n’est vraiment pas le bon moment. Car en plus de tout ça elle vient de donner naissance à Céleste et elle a des soucis chez elle avec Judith qui n’est pas très en forme et qui va bientôt vivre un accident assez dramatique” explique-t-elle tout d’abord.

Anne Caillon poursuit son propos en indiquant que l’accident de la fille, va rapprocher Alex et Chloé et mettre Flore de côté : “Un accident qui va peut-être rapprocher Alex et Chloé, pour un temps du moins, autour de leur fille. Mais est-ce que ça peut réparer tout le reste ? Je pense que lorsqu’on reçoit trop de coups, ça laisse quand même des cicatrices un peu profondes. On ne les répare pas comme ça, en un claquement de doigts. Donc ce n’est pas tout de suite que Chloé va pouvoir pardonner à Alex. Mais Alex reste très attaché à sa famille et je pense qu’il est moins prêt à vivre une histoire d’amour que Flore. Donc ça crée quand même un décalage entre eux deux“. Affaire à suivre donc.

Une expédition d’Urbex qui tourne au drame

Dans les prochains jours, les fans de Demain nous appartient vont pouvoir suivre une toute nouvelle intrigue. En effet, Ulysse a prévu de faire une expédition d’Urbex avec Amanda et d’autres personnages. Pour rappel, l’Urbex est une activité consistant à visiter des lieux construits et abandonnés par l’homme, mais cette pratique inclut également la visite de lieux interdits, cachés ou difficiles d’accès, tel que des tunnels de métro, des catacombes. Mais durant celle-ci tout ne va pas se passer comme prévu.

Ainsi, Clémentine, Victoire, Georges, Judith, Amanda et Ulysse partiront ensemble faire l’Urbex. Néanmoins, les personnages de la série vont se mettre en grand danger. En effet, pendant l’expédition, une partie de la grotte va s’effondrer et les personnages vont se retrouver coincés sous terre. Ulysse pourrait bien faire de l’asthme et paniquer. Que va-t-il se passer ? Réponse dans les prochains jours.