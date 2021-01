Demain nous appartient: Alexandre Brasseur en deuil, il sort enfin de son silence!

Terriblement touché par la disparition de Claude Brasseur, son fils unique Alexandre de Demain nous appartient est resté à l’abri des réseaux sociaux depuis le 22 décembre 2020. Ce fut le jour du décès. Lors des funérailles du 29 décembre, il lui a rendu un hommage émouvant. Cela par un petit discours qu’il a tenu. Claude Brasseur n’est autre que le célèbre acteur, père de Vic dans le légendaire film La Boum. C’est un symbole du cinéma français.

Demain nous appartient : La comédie dans le sang

La famille Brasseur est une légende dans le théâtre ainsi que dans le cinéma français. Elle compte quatre générations d’acteurs avec Alex de la série Demain nous appartient. A 49 ans, Alexandre Brasseur affirme avoir travaillé dur, comme son père. C’est pourquoi il a gagné la place où il se trouve maintenant. Malgré le fait qu’il ait été élevé en pension, cet acteur a été très proche de son père. Ce serait peut-être aussi la raison de ce break qu’il a pris après cette perte. Pour affronter son chagrin dans l’intimité.

Quelques jours avant la fête de Noël 2020, le monde du cinéma français est ému en apprenant le décès de Claude Brasseur à 84 ans. Un départ dans « la paix et la sérénité » selon un des membres de la famille. Mais encore, il été précisé que cette étoile n’a pas du tout été victime du covid-19. L’acteur de Demain nous appartient est issu d’un heureux mariage entre Claude Brasseur et Michèle Cambon. Un mariage qui date de 1970.

Sa réponse aux soutiens reçu

La famille a reçu d’innombrables témoignages de compassion et de solidarité depuis cet événement. La désactivation du compte Instagram de cet acteur de Demain nous appartient ne l’a pas coupé du monde. Durant ce mois de retrait, il a bel et bien reçu tous les hommages dédiés à son père, les amitiés transmises par ses amis et ses fans. Sorti de son silence le 27 janvier dernier, Alexandre Brasseur a répondu à tous ceux qui lui ont témoigné de l’affection.

Sur son compte Instagram, le partenaire d’Ingrid Chauvin de Demain nous appartient à posté deux publications. La première publication est d’une couleur rose afin de dédicacer la nouvelle année qui vient d’arriver. Le second post est de couleur pervenche en guise de remerciement à tous ceux qui lui ont témoigné de l’affection lors de cette mauvaise passe de sa vie. La diffusion de ce message de reconnaissance a touché ses abonnés.

Alexandre Brasseur a toujours préféré éviter les réseaux sociaux pour ce qui concerne sa vie privée. Cet acteur de Demain nous appartient ne parle d’ailleurs presque jamais de son père sur la toile. Il a toujours été très pudique à ce sujet. Le succès de cet homme est grâce à Claude Brasseur, en partie. Lui qui était toujours critique envers son fils afin qu’il aille le plus loin dans le cinéma.