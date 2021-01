Demain nous appartient : Chloé bientôt en couple à nouveau avec un nouvel acteur ?

Dans les prochains jours, le destin de Chloé dans “Demain nous appartient” pourrait totalement changer. Il se pourrait que le personnage, joué par Ingrid Chauvin retrouve l’amour prochainement. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Chloé remonte la pente petit à petit

Chloé sur le point de retrouver l’amour ? C’est la question qu’on peut se poser. En effet, il y a plusieurs mois maintenant, la mère de Chloé s’est retrouvée au cœur d’une triste intrigue dans la célèbre série de TF1 et sa vie a eu un tournant inattendue. Alex s’est mis à boire et a caché de nombreux secrets à sa famille. Puis, il s’est rapproché de Flore et a fini par tromper sa femme. Evidemment, la jeune femme a découvert que son mari l’avait trompée avec sa meilleure amie et ne l’a pas supporté et c’est bien normal.

Quelques jours après avoir appris la tromperie, Chloé a choisi de mettre fin à son mariage et a mis Alex dehors. En effet, il vit au Mas avec Flore depuis quelques temps maintenant. Si finalement les relations entre Chloé et Alex se sont finalement apaisées, la mère de Maxime et de Judith est encore très loin d’avoir pardonné à sa copine ce qu’elle lui a fait. Mais attention, à en croire les synopsis des prochains épisodes dévoilés par TF1, une nouvelle intrigue commune les attend.

Demain nous appartient : Un nouvel homme pour Chloé ?

Selon les toutes dernières informations de nos confrères d’Allociné, un nouveau personnage fera son arrivée à Sète dans “Demain nous appartient“. Xavier Meffre (incarné par Charles Lelaure) est une “ancienne connaissance de Flore et Chloé” et voudra vite renouer avec ses deux anciennes amies. D’après les différentes synopsis des prochaines semaines, le jeune homme fera sa toute première apparition dans la série le mardi 2 février et sera le nouveau procureur de Sète. Ce dernier va être impliqué dans la prochaine grande intrigue policière, qui devrait concerner la famille Corkas.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce n’est pas forcément la nouvelle intrigue policière, mais c’est plutôt si le personnage pourra avoir un rôle à jouer dans la vie de Chloé. Et justement, quand on lit ce qu’il se passera le vendredi 5 février prochain, on pourrait croire que la jeune femme puisse tomber sous le charme de son ancien camarade. Le synopsis évoque une “tension sentimentale” à laquelle Chloé va visiblement se laisser aller. Comme vous le comprenez donc, le personnage campé par Charles Lelaure pourrait bien être celui qui permettra à la jeune femme d’oublier Alex et d’écrire une nouvelle page de son histoire amoureuse. Affaire à suivre.