Demain nous appartient: Chloé et Alex sont en crise, Chemsa enterrée, Ingrid Chauvin des rebondissements ahurissants

Demain nous appartient persiste et signe, de plus en plus de public rejoint la communauté de fans de la série. TF1 peut se réjouir d’avoir décidé de mettre cette petite pépite à l’écran. En revanche, les résultats des audiences baissent presque d’un point sur l’année écoulée. Alors que des développement s’amorcent dans les aventures des héros de Demain nous appartient, les fans espèrent que la chaîne n’envisage passe déprogrammer la série. Car l’été a laissé la place à des rebondissements inattendus et la rentrée pourrait peut-être arranger les choses ? En tout cas pour les histoires de nos personnages favoris, attention aux spoilers !

Une semaine ahurissante est à prévoir dans Demain nous appartient

Demain nous appartient entame effectivement sa quatrième saison avec des intrigues plus rocambolesques les unes que les autres. Tous les soirs de la semaine c’est le rendez-vous à ne pas manquer sur TF1. Cet été était riche en émotions pour les personnages du show. Mais si la fans pensaient que la rentrée apaiserait les esprits, nous sommes loin du compte. En effet, Demain nous appartient continue d’amorcer des intrigues toujours plus percutantes. Les fans en redemandent et ont hâte de découvrir la suite ! Car les scénaristes ont encore fait fort. Jacques est parti rejoindre les étoiles, ce qui laisse davantage de place au personnage d’Alex pour se développer. Ensuite, le mari de Chloé a la main lourde sur la bouteille. Mais comment lui en vouloir étant donné que ce dernier est peut-être un meurtrier ? Il est en tout cas le suspect principal dans cette affaire.

Les intrigues s’intensifient

Puis, la femme de Jacques, Catherine, est toutous introuvable. Qui sait si elle sera retrouvée et dans quelles circonstances ? Le poids d’un mystère de plus, dans l’aventure de Demain nous appartient, qui pèse sur les téléspectateurs. Et puis enfin, le fait que l’histoire se concentre sur Alex fait découvrir des choses auxquels les fans ne s’attendaient pas. En effet, ce dernier cache un lourd secret aussi. Un secret de famille qu’il ne semble pas prêt à partager de si tôt. En revanche, il va partager autre chose. De plus en plus proche de Flore, la meilleure amie de Chloé, Alex et elle vont aller très loin dans l’intimité.

Des semaines riches pour les personnages de Demain nous appartient, mais aussi pour les fans

Bien sûr, tous les rebondissements évoqués ci-dessus se développent sur plusieurs épisodes. Et heureusement pour que nous puissions suivre et nous remettre de nos émotions. Demain nous appartient n’a donc pas fini de nous étonner. Et les audiences, bien qu’en baisse sur un an, étaient explosives sur la deuxième semaine de septembre. Surtout le jeudi soir qui a vraiment battu tous les records. Mais pas par rapport à l’année passée. En effet, l’audience record de cette semaine c’était le 10 septembre. Or, la semaine du 10 septembre de l’année dernière, les audiences étaient tout aussi importantes, voire à peine mieux, et cela sur toute la semaine. Comment expliquer cette perte de terrain ? Les fans se lassent-ils des intrigues de Demain nous appartient ?

La bande annonce de cette semaine promet du lourd

En tout cas, toutes les équipes de Demain nous appartient donnent tout pour faire du show un incontournable du petit écran. Les scénaristes sortent leurs plus belles plumes et les acteurs sont à fond dans leurs personnages. Les épisodes de la semaine du 14 septembre, qui vient de commencer, s’annoncent tout aussi rocambolesques. En effet, alors que Lou et Nina se retrouvent, elle va devoir rapidement envisager de faire des adieux terribles. Chemsa n’est plus et son enterrement devrait se jouer dans l’épisode du 15 septembre. Un moment d’émotion en perspective pour les fans de Demain nous appartient. De plus, il va s’avérer que l’avocate ne tiendra pas le choc. Une dépression sévère l’attend sans ménagement.

Les soirées sont toutes prévues avec les futurs épisodes de Demain nous appartient

Samuel aussi sera à l’écran. Et pour ce personnage, c’est donc l’occasion de repartir sur de bonnes bases. Sentimentalement parlant, il va repartir de rien e prendre son envol. Et enfin, Alex sera toujours au cœur des intrigues. Avec les Delcourt, c’est un marasme sans nom dans lequel il va s’engouffrer. Les fans de Demain nous appartient vont devoir s’accrocher et croiser les doigts pour leurs personnages favoris. Rien n’est joué mais es problèmes s’enchaînent. Un joyeux chaos organisé est en train de se mettre en place sans que personne ne semble pouvoir y faire quoi que ce soit.