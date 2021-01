Demain nous appartient: découvrez qui est le chéri de Juliette Tresanini (Sandrine)!

Juliette Tresanini est une des comédiennes phares de la série « Demain nous appartient » qui fait un vrai carton. Beaucoup de téléspectateurs se demandent de qui elle partage la vie. Juliette Tresanini est totalement épanouie dans sa vie sentimentale. Elle est en couple depuis un peu plus de dix ans avec son chéri. LdPeople vous le présente.

Dans la série « Demain nous appartient », Juliette Tresanini joue le rôle de Sandrine Lazzari. D’abord unie à la juge Laurence Moiret, avec qui elle a eu deux garçons qui s’appellent Arthur et Lucas. Elle partage la vie de Morgane qui est l’infirmière du lycée. Ça, c’est du côté de la fiction. Dans la vraie vie, beaucoup de monde se pose la question de savoir où elle en est dans sa vie sentimentale. L’actrice qui est très en vue sur YouTube grâce à sa chaîne qui s’appelle Parlons peu, mais parlons !

Qui est Paul Lapierre, le compagnon de Juliette Tresanini ?

Juliette Tresanini partage la vie du comédien Paul Lapierre. Ensemble, ils ont créé une web-série qu’ils écrivent et réalisent ensemble. Ils sont totalement sur la même longueur d’onde et s’éclatent de ce projet artistique. Les deux tourtereaux se sont connus dans l’univers du théâtre. En effet, ils se sont connus sur les planches du Cours Florent. C’est une véritable institution pour les comédiens en herbe. Dans ce lieu sont passés de générations d’acteur. Cette école est très réputée. Juliette Tresanini s’est confiée sur cette période à l’occasion d’une interview qu’elle a accordée au magazine Paris Match. Ils se sont connus au cours Florent dès le premier jour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juliette Tresanini (@juliettetresanini)

Une rencontre au Cours Florent

Juliette Tresanini devait choisir une personne pour un exercice où elle devait jouer une scène et l’a choisi au hasard. « On n’a pas entendu le metteur en scène dire ‘coupez’, on a continué à s’embrasser. » Juliette Tresanini a donné naissance à un fils en 2013. « Le jour où je suis devenue mère, j’ai pris la décision de faire moins de théâtre, pour être présente auprès de mon garçon, les soirs et les week-end », indiquait-elle alors. Dans la continuité, elle a créé sa chaîne YouTube puis elle a fait partie du casting de « Demain nous appartient ». D’après elle, c’est grâce à sa chaîne que TF1 l’a remarqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juliette Tresanini (@juliettetresanini)

Sète : au cœur de la série « Demain nous appartient »

Juliette Tresanini passe une grande partie de sa semaine à Sète dans le Sud de la France. Pourquoi ? C’est dans cette ville que la série « Demain nous appartient ». Cette ville est très pittoresque avec ses petites ruelles et le canal qui traverser cette cité méridionale. Les fans de la série aiment s’y rendre pour découvrir les coulisses. Le programme est très populaire. Les audiences enregistrées sont très importantes. Les Français et les Françaises sont de plus en plus amateurs de série. Ils peuvent suivre une histoire sur une longue durée.