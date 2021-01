Demain nous appartient: Judith est déterminée à faire craquer Chloé

Demain nous appartient va de rebondissements en rebondissements. Et pour cette nouvelle semaine, ce sont les intrigues autour de Judith qui vont tenir le public en haleine. En effet, son retour chez sa mère ne veut pas dire qu’elle renonce à son plan. L’adolescente espère bien pouvoir vivre avec Souleymane et va tout faire pour faire craquer Chloé. LDPeople vous donne un avant-goût de ce qui attend les téléspectateurs dans la suite des épisodes de Demain nous appartient.

Demain nous appartient réserve encore beaucoup de surprises à ses fans

Judith avait décidé de partir en attendant de faire plier sa mère à ses volontés. Mais elle n’a pas tenu bien longtemps dans un endroit où elle manquait de repères. Cependant, son retour chez Chloé ne signifie pas qu’elle renonce à sa volonté. En effet, l’adolescente a un plan pour arriver à ses fins. En couple avec Souleymane, Judith a bien l’intention de réussir à vivre avec lui. Qu’importe les obstacles, la jeune fille est têtue comme une mule. Les fans de Demain nous appartient adorent la voir fomenter ses plans. Ils admettent volontiers que l’histoire de Judith n’est pas sans leur rappeler leur adolescence, ou celle de leurs enfants. Souleymane et Judith ont cette idée fixe d’indépendance et de vie commune. Rien ne pourra les faire dévier de leur objectif.

En couple depuis plusieurs mois maintenant, ils sont plus déterminés que jamais. Ainsi, Chloé est ravie de voir sa fille rentrer à la maison. Mais elle va rapidement se rendre compte que Judith va continuer de tenter des stratagèmes ingénieux pour la faire plier.

Des adolescents prêts à tout

Attention, la suite de l’article comporte des spoils. D’après les informations de LDPeople, Judith va demander l’aide des Mona pour convaincre sa mère. Elle va faire en sorte de présenter Souleymane à Mona, la nounou de Céleste, sous un jour très attrayant. Les adolescents vont faire en sorte de convaincre Mona qu’elle doit parler à Chloé en faveur de Souleymane.

Mona sera prise entre deux feux, manipulée malgré elle pour servir les intentions de Judith. Comme les fans de Demain nous appartient s’en doute, cela va déboucher sur une énième dispute violente entre Chloé et Judith. Reste à voir comment tout cela va-t-il finir. Certes, LDPeople vous en a dit davantage sur la suite. Mais à trop en dore nous risquons de tuer le suspense. En effet, il faudra regarder la suite des épisodes pour avoir le fin mot de cette histoire. Pourvu que Judith et Chloé parviennent à s’entendre et à se retrouver. Après tout, les crises d’adolescence ne sont pas éternelles. Les téléspectateurs de Demain nous appartient ont donc bon espoir de voir Judith s’apaiser bien que les tensions grimpent dangereusement.

Souleymane et Judith parviendront-ils à vivre ensemble ? Leurs proches vont-ils réussir à leur faire entendre raison ? Toutes ces questions restent en suspens mais devraient trouver une réponse plus rapidement que l’on ne le pense. Ce qui est certain, c’est que Judith a plus d’un tour dans son sac !