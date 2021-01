Demain nous appartient: La vérité sur le décès de Franck enfin révélé!

Les fans de la série Demain nous appartient vont enfin pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. TF1 vient de diffuser une vidéo spoiler qui lève le voile sur les circonstances de la mort de Franck Guého. Qui a donc mis fin à sa vie ?

Depuis l’épisode du mardi 19 janvier de Demain nous appartient, le suspens était à son comble. En effet, Franck Guého, interprété par Franck Sémonin, avait été retrouvé mort chez lui. Si pendant un moment les soupçons s’étaient dirigés vers Sandrine Lazzari, un rebondissement avait ensuite pris de court tout le monde. En effet, sa mère Anne-Marie était passée aux aveux de sa propre initiative !

Sa mère se dénonce, personne ne la croit

Pourtant, personne ne prêtait attention à son témoignage sérieusement. Car rien dans son histoire ne semblait tenir debout. En tous cas, cette confusion autour de la mort de Franck ne faisait que relancer le suspens. Si l’on sait désormais que Morgane, la sœur de Franck, s’est débarrassée de l’arme du crime à la mer avec la compagne du défunt, que s’est-il vraiment passé ?

TF1 a voulu satisfaire les plus curieux en partageant sur son site une vidéo dévoilant les dessous du crime. On découvre ainsi Morgane au commissariat. L’infirmière du lycée se soumet à un interrogatoire réalisé par Martin. Et là, elle déballe tout. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a eu du mal à croire à ce qu’il s’est vraiment passé ! En effet, elle et Sandrine ont voulu aider Anne-Marie à prendre de la distance avec son frère. Les deux complices se sont rendues chez Franck. Mais ce dernier a pété un plomb. Il a menacé Sandrine de la tuer avec son arme.

Demain nous appartient : “Il la tenait responsable de la situation.”

Devant Martin, Morgane déroule ce qu’il s’est passé ce soir-là : “Je lui ai dit que ce qu’il avait fait était monstrueux. Il était en colère, pas contre moi mais contre Sandrine.”, a-t-elle expliqué. “ Il la tenait responsable de la situation. Depuis le début, elle faisait tout pour empêcher le mariage. Il la haïssait pour ça. Il a fini par nous ordonner de partir mais on ne pouvait pas laisser Anne-Marie là-bas donc Sandrine a insisté pour qu’on aille la chercher. Franck n’a pas supporté que Sandrine lui tienne tête. Je me suis jetée sur lui pour le désarmer…”, a-t-elle ainsi poursuivi.

Portée disparue depuis un an, Valérie refait surface

Portée disparue en mer en octobre 2019, lors d’une balade en bateau, Valérie Myriel n’avait plus fait parler d’elle. Son mari Antoine, interprété par Frédéric Diefenthal, a alors refait sa vie avec Rose, jouée par Vanessa Demouy. Seul son fils, Souleymane, interprété par Dembo Camilo, garde l’espoir de revoir un jour sa mère. Et c’est ainsi que la comédienne Elisa Sergent retrouve le plateau de la série au mois de février. Quelques épisodes après sa disparition, on avait aperçu son personnage sur une plage en Algérie. Que lui est-il arrivé ? A-t-elle retrouvé toute sa mémoire ? Comment son fils va-t-il l’accueillir ?