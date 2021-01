Demain nous appartient : Linda Hardy blessée au visage sur le tournage, elle dévoile les photos

Les fans de Linda Hardy ont appris une mauvaise nouvelle ce mercredi 20 janvier 2021. En effet, la comédienne semble avoir été victime d’un accident sur le tournage de Demain nous appartient. Elle a d’ailleurs annoncé elle-même l’événement à sa communauté. Alors comment s’en est sorti l’ex-Miss France ? LD People vous donne des nouvelles de son état de santé.

Linda Hardy : la comédienne blessée au visage

Un œil abîmé

Sur Instagram, Linda Hardy explique le déroulement de l’accident. En effet, elle aurait connu un petit moment de frayeur lors d’un récent tournage de Demain nous appartient. La mannequin et actrice fait désormais partie du casting du carton de TF1. Son rôle de Clémentine Doucet paraît d’ailleurs lui convenir à merveille. À chacune de ses interviews, elle partage son bonheur d’avoir la chance de participer à l’un des feuilletons les plus suivis de France. Pourtant, tout aurait pu s’arrêter ce mercredi 20 janvier 2021. Dans une story Instagram, elle raconte tout.

Les fans de Linda Hardy peuvent donc découvrir son visage tuméfié. Fort heureusement, les conséquences de cet accident sont somme toute limitées. Mais elle est néanmoins fortement marquée à l’œil et affiche un coup très visible. Alors que s’est-il réellement passé ? De toute évidence, les tournages de Demain nous appartient ne sont pas sans risque. Pourtant, la belle brune ne s’était pas lancée dans une cascade périlleuse. En réalité, elle aurait simplement été touchée par le déplacement d’une caméra. Et grâce à sa bonne étoile, les conséquences n’en sont pas trop graves. ” Coup de caméra aujourd’hui. Ça m’a fait bien bobo. Je crois que je vais avoir un petit bleu demain “.

Le bonheur de tourner

Malgré cette malheureuse mésaventure, la comédienne Linda Hardy ne peut s’empêcher de remercier la production d’être présente au générique de Demain nous appartient. Car sa participation à la série à succès de TF1 lui apporte véritablement beaucoup de bonheur. Elle avoue d’ailleurs s’être véritablement attachée à son personnage qu’elle interprète maintenant depuis près de deux ans. Pourtant, les scénaristes l’avaient quelque peu évincé de l’intrigue ces derniers mois. Ce n’est finalement qu’au milieu de l’année 2020, que les fans de la comédienne ont pu la retrouver. Mais durant cette période, Linda Hardy a continué de travailler son jeu sans se démotiver.

Dans un récent entretien accordé à Purepeople, Linda Hardy expliquait en effet comment elle a souhaité ne pas trop s’éloigner de la fiction et de son personnage de Clémentine. ” Aujourd’hui, elle n’est peut-être pas à l’image… Mais j’ai endossé son costume en organisant mes séances de sport. On dit souvent que la réalité rejoint la fiction : là, c’est l’inverse ! “. Car dans le feuilleton, Linda Hardy interprète Clémentine Doucet, professeur de PS au lycée Paul-Valéry. Dès lors, elle souhaite être au plus proche de son personnage. Elle s’astreint donc à de véritables séances sportives afin de garder la forme. En tout cas, son récent accident ne semble pas avoir entaché ni sa motivation ni son attachement à la série. Et finalement, cette petite mésaventure se sera heureusement montrée sans aucune gravité.