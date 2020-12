Demain nous appartient : une actrice révèle avoir eu une relation avec Johnny Hallyday

Demain nous appartient est une série populaire diffusée sur TF1. Elle pass tous les jours, du lundi au vendredi depuis le mois de juillet 2017. Les fans sont au rendez-vous en France mais aussi en Suisse, en Belgic et au Québec. Et en Italie, un programme inspiré du concept né un an après Demain nous appartient. L’une des comédiennes phare de ce programme à succès est la fameuse interprète de Clémentine Doucet. Miss France en 1992, Linda Hardy est une actrice mais aussi une mannequin française bien connue. Et à présent, elle sera aussi connue pour avoir eu une courte idylle avec Johnny Hallyday ! LDPeople vous raconte tout dans la suite de l’article.

Linda Hardy, actrice et ancienne Miss France, revient sur son idylle avec Johnny Hallyday

Demain nous appartient risque de faire des pics d’audience dans les prochains jours à cause de cette révélation. En effet, les fans de Johnny Hallyday voudront certainement mettre un visage et une voix sur cette comédienne qui a côtoyé la star de si près. Linda Hardy a été effectivement très discrète à ce propos. Il faut dire que leur romance n’aura duré que trois mois, d’octobre à août 1994. Néanmoins, l’actrice de Demain nous appartient savait qu’elle était en présence de la plus grande star de la chanson et du rock français. Aussi, elle n’oublie pas cette aventure qu’elle a partagé avec Johnny Hallyday. Mais comme elle le dit si bien, partager le quotidien de quelqu’un est une chose unique qui rend secondaire le fait qu’il soit connu ou non.

Si elle se permet de dire ce genre de choses, c’est que cela s’applique bien à toute sorte de situation. En revanche, elle se refuse à donner davantage de détails, consciente que cela ne serait pas agréable pour les femmes qui ont partagé la vie de Johnny Hallyday. Car Linda Hardy fait bien la différence entre son histoire et celle que le rockeur a vécu avec Sylvie Vartan, Nathalie Baye et bien sur Laeticia Hallyday. Cette histoire a donc duré trois mois. Linda Hardy était au début de sa vingtaine et Johnny Hallyday venait de dépasser la cinquantaine. Pas moins de 30 ans les séparaient alors.

Les fans de Demain nous appartient, qui ne manquent rien de la vie des acteurs du show, ne seront pas surpris

Les fans du rockeur n’avaient peut-être jamais eu vent de cette histoire. Et c’est le documentaire La vraie vie de vos Miss, prochainement diffusé sur C8, qui le met en lumière. Mais les fans de Demain nous appartient, et plus particulièrement de Linda Hardy, n’ignoraient pas cette affaire. En effet, LDPeople ne vous cache aucun élément, levons le voile sur le caractère secret de cette romance. Il y a quatre ans déjà, en 2016, l’interprète de Clémentine Doucet dans Demain nous appartient évoquait pour la première fois son aventure avec Johnny Hallyday.

Enfin, tout ceci peut être surprenant mais finalement pas incongru. Comme nos lecteurs, nous savons chez LDPeople que Johnny Hallyday était un très bel homme qui plaisait beaucoup à la gent féminine. Et bien que sa biographie ne retienne que ses histories d’amour les plus longues et significatives, il ne faut pas douter qu’il en ait connu beaucoup.