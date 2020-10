Demain nous appartient vire au cauchemar, une nouvelle intrigue s’installe !

Demain nous appartient est la série événement de TF1. Les intrigues s’enchaînent pour surprendre les téléspectateurs et le moins que l’on puisse dire c’est que cela va très loin. Le drame est bien présent dans cette série populaire et c’est effectivement ce qui nous rend accros. Mais Demain nous appartient n’est pas une série comme les autres. TF1 met le paquet et la série vire littéralement au cauchemar. Les fans n’étaient pas prêts à subir autant de chocs émotionnels mais ils en redemandent ! Découvrez la nouvelle intrigue fracassante de la série.

Demain nous appartient engage un changement de cap radical

C’est au tour d’Ulysse et d’Amanda de rentrer dans la tourmente. En effet, aucun des personnages de Demain nous appartient ne parvient à mener une vie tranquille. Tous, sans exceptions, rencontrent des difficultés dignes des plus grandes séries télévisées. De quoi maintenir les téléspectateurs en haleine malgré les situations abracadabrantes dans lesquelles les personnages sont plongés. Mais il fait bien avouer que cela défoule et détend de regarder d’autres personnes lutter avec leurs problèmes. Surtout lorsque nous savons qu’il s’agit d’une fiction romancée. De plus, les acteurs sont saisissants de réalisme, de même que le nœud des principales intrigues du show. Demain nous appartient fait le pari de transporter ses téléspectateurs sans trop les dépayser. Il faut que cela reste crédible même si les fans savent qu’ils sont devant leurs écrans de télévision. Et la recette fonctionne depuis déjà trois ans !

Les fans de la série ne vont pas en revenir

Dans cette nouvelle saison, de graves changements se sont opérés. Les fans de la première heure sont donc partagés en deux catégories. Ceux qui continuent à accrocher quoi qu’il arrive et ceux qui se disent que c’est trop pour les pauvres personnages de demain nous appartient. En revanche, dans les deux cas de figures, personne ne parvient à passer à côté des intrigues du show. En effet, tous veulent connaître les dénouements des aventures des personnages. Quitte à parfois critiquer l’épaisseur des cordes que tirent les scénaristes. Et c’est là le signe d’une très bonne série de divertissement. Car ce n’est pas donné à toutes les émissions de savoir accrocher son public tous les soirs de la semaine.

TF1 sait en effet qu’il a miser sur le bon cheval avec Demain nous appartient. Mais comment les fans vont-ils réagir à cette nouvelle intrigue ? Car d’après les critiques, elle fait chavirer le monde des personnages dans un véritable cauchemar.

Les héros de Demain nous appartient vont changer de registre

Pour le moment, l’intrigue principale de Demain nous appartient tourne autour de l’infidélité d’Alex. En effet, le famille Delcourt traverse des heures sombres malgré l’heure événement qui leur tombe dessus. Mais dans quelques petites semaines, l’intrigue principale va changer de camp. Attention aux spoilers en continuant la lecture, bien que nous fassions attention de ne pas trop vous en dire. En effet, les prochains épisodes vont être absolument grandioses. Comme lorsqu’il y a eu un vaste incendie ou quand il y a eu un grave accident de bus, Demain nous appartient va sortir les gros moyens. Dans une dizaine de jours, vous découvrirez de quoi il en retourne. Mais quoi que vous imaginiez, vous savez bien que Demain nous appartient va réussir à vous prendre de court.

Demain nous appartient va passer un cap important de son histoire

Ulysse et Amanda seront les personnages principaux de cette nouvelle intrigue qui s’amorce. Et ils ne seront pas seuls à partir à l’aventure, avant que celle-ci ne tourne au drame. Ils seront en compagnie de Clémentine, de Victoire mais également de Sasha et de George. Ils vont se retrouver dans un tel pétrin que la police sera forcée d’intervenir ! Et à partir de là, ce sont les destins d’autres personnages qui vont croiser cette folle intrigue. Celui de Martin notamment d’abord, mais rapidement ceux de beaucoup d’autres. Ils se pourraient même que des couples craquent sous la pression. Et ce ne seront pas forcément ceux auxquels nous pensons de prime abord.

Demain nous appartient se prépare à relancer la machine de plus belle. À mettre en avant des histoires qui ont fait que les fans se soient autant investis dans le show. Les audiences vont donc certainement décoller et les fans se multiplier. Car l’intrigue autour d’Alex, de sa liaison et de son terrible secret est en train d’arriver à son terme.

Tenez-vous prêts à une révolution amorcée

Quoi qu’il arrive aux personnages de Demain nous appartient soyez sûrs de ne rien rater de leurs folles aventures. Car tout va aller très vite à partir de la mi-octobre. Avec la fin de l’été, plus d’excuse pour ne pas se glisser sous un plaid avec un bon bol de thé pour profiter de notre show préféré.

Reste à savoir comment les héros de Demain nous appartient vont réussir à se dépêtrer de ces nouvelles intrigues. Que va-t-il advenir de chacun d’eux ? Vont-ils tous sortir indemne des rebondissements à venir ? Car c’est une grand coup que les scénaristes vont taper sur la table. Il se pourrait donc bien que les fondations de Demain nous appartient soient ébranlées par tant de tensions.