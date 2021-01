Demain nous appartient: Zette, la célèbre voix off des 12 coups de midi, est la mère de deux enfants stars de la série

Si vous êtes fan des 12 coups de midi, vous connaissez bien évidemment Zette. En effet, l’acolyte de Jean-Luc Reichmann est désormais une véritable star. Pourtant, son visage vous est peut-être étranger. Mais sa voix vous est familière. En effet, il s’agit de la voix off de la célèbre émission de TF1. Mais dans cette famille, Zette n’est pas la seule star. Ainsi, deux de ses enfants font partie du casting de Demain nous appartient. LD people vous explique tout.

Demain nous appartient : les enfants de Zette au générique

Une inconnue très célèbre

Quel est le rapport entre Demain nous appartient et les 12 coups de midi ? LD People revient sur ce mystère. Le visage de Zette n’a été dévoilé qu’à de très rares occasions. Mais tous les téléspectateurs assidus de TF1 connaissent le son de sa voix. Chaque midi, la comédienne âgée de 59 ans officie sur le plateau des 12 coups de midi. Elle accompagne Jean-Luc Reichmann depuis maintenant plus de 10 ans. Pourtant, le parcours de l’actrice ne s’arrête pas là. Ainsi, au cours de sa carrière, elle a déjà participé et un grand nombre d’autres programmes ainsi qu’à des pièces de théâtre.

Vous avez notamment pu l’entendre dans de nombreuses publicités. Et également dans des émissions telles que Célébrité, Témoin numéro 1 ou encore Le Juste Prix. Au fil des années, elle s’est véritablement fait un nom dans le métier. Mais de toute évidence, elle n’est pas le seul membre de sa famille à avoir été prise par le virus de la comédie. Car deux de ses enfants suivent aujourd’hui ses traces, notamment grâce à des rôles importants obtenus dans Demain nous appartient.

Alors qui sont-ils ?

Deux acteurs de Demain nous appartient ont donc une filiation avec la célèbre voix off des 12 coups de midi. LD People vous révèle leurs noms. En premier, il y a Cosima Bevernaege, l’une des dernières arrivées dans la célèbre série qui cartonne depuis plusieurs saisons. Dans le feuilleton de TF1, la jeune femme interprète Iris Lotard. Les fans ont pu sa connaissance après le décès de Leïla. En effet, Iris Lotard a hérité de son cœur, à la suite d’une greffe d’organe. Mais ce personnage est loin d’être un coup d’essai pour la comédienne. Ainsi, le public a déjà pu la découvrir dans d’autres programmes. Elle a notamment participé à la série Léo Mattéï, aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

Mais elle a également participé à d’autres grosses productions. Ainsi, la fille de Zette a déjà été au générique de Joséphine, Ange gardien et Section de recherches. Dans Demain nous appartient, le fils de Zette est également un visage bien connu. En effet, il s’agit de Gulliver Benhadj- Bevernaege. Il a interprété le personnage de Mathias Gardel. La voix off de TF1, de son vrai nom Isabelle Benhadj, peut donc être très fière de ses deux enfants. Car tout comme elle, ils commencent peu à peu à se faire une réputation dans la profession. Au vu des audiences de Demain nous appartient, leur nom ne risque plus d’être oublié. Et il ne serait pas étonnant de les retrouver bientôt dans d’autres séries au vu de leurs premiers succès.