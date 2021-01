DemDem enceinte, cette attitude “inconsciente” déplaît aux fans! L’épouse de Gims reçoit des menaces…

Bonne nouvelle pour Gims, sa petite famille s’agrandit petit à petit. Mais cette attitude de sa femme Demdem durant sa grossesse n’a pas fait l’unanimité. On vous en dit plus!

Depuis qu’ils se sont officiellement mis ensemble Maitre Gims et Demdem ont été très soudés. Le couple est très porté sur la famille et souhaite d’ailleurs avoir une ribambelle d’enfant. Mais cela implique bien quelques sacrifices. Des concessions que la femme du chanteur préféré des français n’est pas toujours prête à faire. La preuve : les images qu’elle a publiées de sa dernière grossesse. Ce cliché a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux…et pas pour les bonnes raisons!

Rappelons que DemDem est déjà la maman comblée d’autres enfants. Mais cela ne l’empêche pas de vouloir agrandir sa petite famille. Et si elle a été très secrète sur sa dernière grossesse, elle a décidé de lever le voile pour que ses fans puissent enfin en savoir d’avantage sur l’arrivée de ce petit enfant tant attendu. Chez LD People, nous avons justement fait le point sur les clichés postés par la compagne du Rappeur.

Une quatrième grossesse discrète !

En seulement quelques années, Maître Gims et Demdem ont réussi l’exploit de créer une grande famille. L’arrivée de leurs 3 premiers enfants a d’ailleurs été très médiatisée. Mais pour le petit dernier, c’est une toute autre histoire. Ce dernier est venu au monde durant le mois de mars de l’année dernière. Une arrivée très attendue pour le chanteur et sa compagne mais également par leurs fans. Mais les choses n’ont pas toujours été faciles pour le couple durant cette période ! Bien au contraire, ils ont du faire face à une situation délicate concernant des rumeurs qui circulaient déjà.

C’est notamment le cas lorsque certains ont fait croire que Demdem a fait appel à une mère porteuse pour concevoir son dernier enfant. Des bruits de couloirs qu’ils ont absolument tenus à faire taire pour le bien de tous. Et si elle pensait ne jamais répondre directement aux attaques de certains internautes mal intentionnés, la jeune femme a finalement décidé de le faire à partir des derniers clichés qu’elle a publié récemment.

Une activité interdite pour DemDem ?

La grossesse est souvent un moment délicat de la vie de mère. Alors que la joie de l’arrivée d’un nouvel enfant arrive, Demdem a toutefois du faire face aux nombreuses rumeurs et critiques des fans de son conjoint. Au point de devoir cacher sa grossesse. Jusqu’au moment où le petit enfant soit né, elle a d’ailleurs décidé de s’isoler. Et la jeune femme a enchaîné les vacances dont celle qu’elle a passée à la montagne quelques temps pour profiter d’une des activités qu’elle apprécie le plus : le ski.

Mais cette photo d’elle où elle a encore son baby-bump sur une piste de ski n’est pas du tout appréciée des internautes. Ces derniers ont d’ailleurs été nombreux à signaler cette attitude déplorable de la maman. « Tarrée» ou encore « inconsciente » faisaient partis des commentaires qui revenaient souvent cernant cette activité de la jeune maman.