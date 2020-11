Demdem la femme de Gims serait enceinte d’un 5e enfant? Ces images qui officialisent?

Gims est un rappeur qui enchaîne les tubes. Son parcours professionnel est pour le moins impressionnant. Mais sa vie privée intéresse presque tout autant ses milliers de fans. En effet, ils savent notamment que Gims est le père de six enfants, dont quatre qu’il a eu avec son épouse Demdem. Sur les réseaux sociaux, il semble que le couple soit même prêt à accueillir le cinquième (septième pour le rappeur). Mais l’image qui évoque une nouvelle grossesse sème le doute chez les internautes. C’est Demdem qui la partage dans l’une de ses stories sur Snapchat. Son ventre rond est-il la preuve qu’elle porte un nouvel enfant ? Ou bien est-ce une image d’une de ses autres grossesses ?

Gims et Demdem attendent-ils un nouveau bébé ?

Gims ne cache pas être très attaché à sa famille et à ses enfants. Peu présent à cause de son travail très prenant, l’un de ses regrets et de ne pas profiter de les voir grandir autant qu’il le voudrait. De plus, il est également très discret sur sa vie privée. De même que Demdem d’ailleurs. Rares sont les images de leurs enfants sur leurs comptes Instagram respectifs. Mais lorsqu’une heureuse nouvelle arrive, n’est-il pas tout à fait normal d’avoir envie de la partager à la Terre entière ? En effet, l’épouse de Gims partage une photo de son ventre rond dans l’une de ses récentes stories sur Snapchat. Une nouvelle grossesse serait donc en route ? Le cinquième enfant de la famille arrive ? C’est en tout cas ce que les fans de Gims et de Demdem se demandent.

La question est légitime car par le passé, l’épouse du rappeur avait été contrainte de partager des photos de sa grossesse aux fans, après la naissance de leur dernier enfant. Car les rumeurs grandissaient autour de l’éventualité que le couple ait fait appel à une mère porteuse. Gims et Demdem avaient été tellement discrets sur le sujet que leurs fans ne pouvaient croire qu’ils attendaient un enfant dans le secret tout ce temps.

Une image qui trouble les fans du rappeur, nouvelle annonce ou ancien souvenir ?

Les fans de Gims sont partagés. Il pourrait s’agir du cinquième enfant du couple car le texte ajouté par Demdem signifie qu’elle donne une nouvelle information à ses fans. Mais vis-à-vis de leurs caractères discrets lorsqu’il s’agit de parler de leurs vies privées, il se pourrait tout aussi bien qu’il s’agisse d’une ancienne photo. En effet, il n’est pas rare que les mamans soient nostalgiques de leurs grossesses. La seule façon d’en avoir le cœur net sera donc d’attendre la confirmation des principaux concernés.

Gims et Demdem ne s’expriment pourtant pas encore sur le sujet. Mais pour en découvrir davantage sur les coulisses de leurs vies, il existe une solution efficace. Sur Netflix, un documentaire vient d’arriver et il s’intitule Gims numéro 1. De quoi satisfaire la curiosité des fans du rappeur et donner un nouvel éclairage sur sa vie. Une belle surprise que personne ne pouvait attendre si émouvante. Gims pourrait en effet réussir à tirer quelques larmes à ses fans.