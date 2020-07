Demi Lovato fiancée : découvrez qui est son futur époux, (incroyable) !

La chanteuse américaine, Demi Levato, très heureuse, annonce une merveilleuse nouvelle à ses fans, et partage sur les réseaux sociaux ses fiançailles.

Alors que l’ancienne star de Disney Channel revenait de loin il y a deux ans, suite à une overdose à l’héroïne qui avait failli lui coûter la vie, un grave accident qui reflétait son mal-être qui la poussait à la toxicomanie et la boulimie depuis plusieurs années, aujourd’hui la chanteuse semble être une femme la plus heureuse du monde, aux côtés de l’amour de sa vie.

Depuis seulement quelques mois, Demi Levato vit la parfaite idylle avec l’acteur Max Ehrich. Une relation de pur bonheur qu’elle avait officialisé en partageant avec ses fans, une vidéo publiée le 9 mai dernier sur Instagram ; elle échangeait alors un baiser lors d’une danse avec le jeune homme, dans le clip Stuck with U d’Ariana Grande et de Justin Bieber. Depuis les deux tourtereaux affichent régulièrement leur amour, chacun sur leur réseau social.

Ce mercredi 22 juillet 2020, la belle brune laissait éclater sa joie, et partageait son bonheur avec sa communauté de 88 millions de followers sur Instagram ! Elle s’est fiancée à son compagnon, Max Ehrich. Demi Lovato publie une série de photos très romantiques, prises durant la demande en mariage, sur la plage de Malibu en Californie. Le couple apparaît très heureux et s’embrasse face à l’océan.

Une photo plus particulière montre la main de la future mariée arborant une magnifique bague de fiançailles, ornée d’un sublime et immense diamant, créé par le joaillier Peter Marco. Demi Levato accompagne ses clichés par un merveilleux message et une magnifique déclaration d’amour à celui qui partage sa vie » Quand, j’étais petite fille mon père biologique m’appelait toujours son petit partenaire.

Quelque chose qui aurait pu sembler étrange sans son accent de cow-boy du Sud. Pour moi, cela avait parfaitement du sens. Et aujourd’hui ce mot a de nouveau tout son sens, mais aujourd’hui je vais officiellement être la partenaire de quelqu’un d’autre » a commencé à écrire Demi Levato, avant de déclarer à son futur époux » J’ai su que je t’aimais à ce moment même où je t’ai rencontré.

C’était quelque chose que je ne pouvais pas décrire à quiconque qui ne l’avait déjà pas vécu, mais bien heureusement toi aussi l’as ressenti. Je ne me suis jamais senti aimée de façon aussi inconditionnelle par quelqu’un dans ma vie (mis à part mes parents), avec mes défauts et tout le reste. Tu ne m’as jamais mis de pression pour que je sois quelqu’un autre que moi-même.

Et tu me donnes l’envie d’être toujours la meilleure version de moi-même, je suis tellement honorée d’accepter ta demande en mariage. Je t’aime plus qu’une image ne pourrait l’exprimer, mais je suis folle de joie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t’aime pour toujours mon bébé, mon homme. Voici notre avenir « .

C’est une publication qui a fait également le bonheur de ses followers et qui a récolté plus de 1 million de likes en à peine une heure et quasiment plus de 6 300 000 en moins de 24 heures. Quelques plus de 103 000 messages de félicitation fusent alors de toute part sous son post, célébrant avec elle cet heureux événement. On retrouvera les commentaires et vœux de bonheur de nombreuses stars tels que Paris Hilton, Adam Lambert, Jessie J., Avril Lavigne, khloe Kardashian, Lewis Hamilton, Brené Brown….

De son côté, Max Ehrich exprime également son bonheur, celui d’un homme futur marié. Il publie également une série de photos sur son compte Instagram et, en légende de sa publication, fais une véritable déclaration d’amour à sa future femme, Domi Lovato. » Tu es chaque chanson d’amour, chaque film, chaque parole, chaque poème, tu es tout ce dont je pouvais rêver d’une partenaire dans la vie.

Les mots ne peuvent exprimer combien je suis infiniment amoureux de toi pour toujours. Je ne peux pas passer une seconde de plus de mon temps ici sur terre sans le miracle de t’avoir comme épouse. C’est pour toujours. Je suis tellement excité. Tu es la plus belle, à l’intérieur comme à l’extérieur, du monde entier et je ne pourrai être plus reconnaissant que Dieu nous ait réunis. Je t’aime tellement et je chérirai toujours ton âme si belle, pure et infinie « .

Depuis très longtemps sous le feu des projecteurs, la célèbre Demi Lovato a commencé sa carrière dès son plus jeune âge, soit à 7 ans, dans la série Barneys & Friends, et sera véritablement révélée dans le film Disney, Camp Rock, aux côtés des Jonas Brothers. Un téléfilm qui lui permet de révéler ses talents d’actrice, de chanteuse, de musicienne et de compositrice, auprès du public.

L’interprète de Let It Go, la bande originale du film Disney La Reine des neiges, Demi Levato, est célèbre dans le monde entier pour ses multiples talents. Quant à son futur époux, Max Ehrich, âgé de 29 ans, il est connu surtout pour sa carrière d’acteur, notamment pour son rôle qui l’a révélé au grand public, de Fenmore Baldwin dans la série Les Feux de l’amour, qu’il a incarné pendant plus de trois ans. Max Ehrich a également joué dans plusieurs séries pour la télévision, notamment, Under the Dome, Ugly Betty, et New York, Unité Spéciale.

Le dernier projet dans lequel il est apparu est un film produit pour Netflix, intitulé Courage et rodéo, sorti en 2019. Acteur, mais aussi chanteur et danseur. Max Ehrich a, en effet, été le danseur principal dans le troisième volet de la saga High School Musical, aux côtés de Zac Etron et Vanessa Hudgens.

Celle qui a connu des idylles avec Cody Linley, Alexander DeLeon, Joe Jonas, Wilmer Valderrama avec qui elle est restée 6 ans, de 2010 à 2016, ou encore avec Austin Wilson, est tombée amoureuse de celui qui va désormais devenir son futur mari. C’est donc deux ans exactement après la date du drame, que la belle Demi Levato semble avoir enfin tourné la page de ses sombres années très compliquées de dépression, violence, alcool, mutilation et toxicomanie, et est prête à vivre désormais une vie pleine de bonheur et de sérénité dans les bras de son futur époux, Max Ehrich.