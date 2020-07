Denis Brogniart atteint d’une grave maladie orpheline, on dévoile tout !

Denis Brogniart avait effectivement inquiété ses fans dernièrement. Le présentateur de Koh-Lanta tenait à les rassurer face aux nombreux messages le questionnant sur sa perte de poids. Mais il n’avait pas tout dit concernant le mal dont il avait souffert. Soucieux de ne pas affoler ses fans, il avait sans doutes préféré attendre que tout cela soit derrière lui. C’est donc dans le journal Libération que les fans apprennent la vérité à propos de la santé de Denis Brogniart. Il aurait été la victime d’une maladie orpheline.

Denis Brogniart souhaite rassurer ses fans sur son état de santé

Denis Brogniart est un des présentateurs les plus célèbres de la télévision française. Il est connu pour présenter Koh-Lanta depuis 20 ans et n’a jamais montré de signes de faiblesse. Pourtant, ces deux dernières saisons, Denis Brogniart était amaigri et le teint plus pâle qu’à son habitude. De quoi inquiéter les fans qui se sont empressés de lui demander de ses nouvelles. Denis Brogniart avait alors expliqué dans Le Parisien qu’il avait effectivement été malade mais sans donner trop de détails sur son mal. En effet, Denis Brogniart ne tenait certainement pas à ce que son histoire vole la vedette de son émission. Il expliquait donc qu’il avait été frappé par un virus qu’il ne connaissait pas. Et que celui-ci l’avait affaiblit comme tous les virus peuvent le faire.

C’est-à-dire qu’avec de fortes fièvres, le corps est fatigué. Il est donc plus compliqué de se nourrir et de bouger. Dans ces conditions, il est normal de perdre du poids et de l’énergie. Denis Brogniart s’était retrouvé alité quelques temps mais il se refusait à imaginer qu’il pourrait manquer une saison de Koh-Lanta. Une autre personne avait été contacté par la production au cas où con état ne lui aurait pas permis de présenter l’émission. Mais pour Denis Brogniart, c’était impossible d’envisager cette solution. Grâce à sa volonté, son médecin lui donnait finalement le feu vert pour prendre son poste. Cependant, il n’a pas pu reprendre du poids et se refaire une santé avant de se remettre en activité.

Des nouvelles révélations à propos de la perte de poids de Denis Brogniart

Mais maintenant que la saison de Koh-Lanta est terminée, une des plus belles saisons d’ailleurs, Denis Brogniart en dit plus sur le mal qui l’a affecté. Il ne risque plus de voler la vedette aux performances des aventuriers. Le présentateur officiel de Koh-Lanta donne donc des détails sur cette maladie qui lui a fait perdre du poids et de l’énergie. Il en parle aussi certainement aujourd’hui parce que toute cette affaire est derrière lui. Les fans découvrent alors dans Libération que Denis Brogniart était atteint d’une maladie orpheline. Dans un article complet du 4 juin dernier, les journalistes révèlent que Denis Brogniart a traversé une épreuve difficile mais qu’il est bien remis sur pieds.

Effectivement, apprendre cette nouvelle en pleine pandémie et en pleine période de confinement aurait pu affoler les foules. Car les fans de Koh-Lanta n’ont jamais été aussi présents sur les réseaux sociaux que pendant cette saison. Le confinement aura certainement eu un rôle dans cet engouement mais il faut bien avouer que les candidats et les épreuves de Koh-Lanta de cette année étaient assez exceptionnels. Denis Brogniart n’oubliera pas les performances de Claude et de Sam notamment, les chouchous du public pour cette saison. Mais il n’oubliera pas non plus Naoil qui rejoint la liste des vainqueurs de Koh-Lanta et qui n’a pas démérité pour obtenir son titre.

Le contexte pandémique était peu propice aux révélations de Denis sur sa santé

De plus, le contexte pandémique permet également d’envisager rapidement que les virus puissent être fatals. Alors que la crise sanitaire se calme en France et en Europe, il faut tout de même savoir qu’elle bat son plein dans le monde. Les fans de Koh-Lanta n’aurait pas pu rester calme en apprenant dans un tel contexte que Denis Brogniart luttait contre une maladie inconnue.

Dans l’article de Libération, nous apprenons également que Denis Brogniart a perdu son père très jeune. Ses fans de la première heure doivent être au courant de cette histoire. Mais il faut bien avouer que de faire le deuil de son père lorsque l’on a 25 ans peut laisser des traces. Ainsi c’est encore plus compréhensible que Denis Brogniart ait préféré garder pour lui le mal dont il souffrait. Cependant, nous devons tous être rassurés sur l’état de santé du présentateur. Si il parle aujourd’hui de ce qu’il a traversé c’est bien pour laisser cela au passé.

Denis Brogniart a retrouvé toute la vigueur qui le caractérise. Mais son expérience prouve que malgré le fait de faire de l’exercice et de mener une vie saine, la maladie peut frapper. Elle est injuste et insidieuse et nous devons tous nous montrer vigilants lorsqu’elle entre dans nos vies. C’est donc l’occasion de rappeler que les gestes barrières restent essentiels malgré le recul du taux de contagion en France. Pour la santé de tous, restons prudents et attentifs.