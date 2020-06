Denis Brogniart: C’est la fin! Il va quitter la présentation d’une émission phare de TF1!

Denis Brogniart annonce qu’il arrête définitivement la présentation de cette émission qu’il présente depuis 8 ans sur TF1. Une annonce étonnante de la part du célèbre animateur.

À la grande surprise de ses fans et des téléspectateurs assidus du programme, c’est via son compte Instagram, qu’il y a quelques heures, Denis Brogniart, l’emblématique présentateur de TF1 faisait part de sa décision de mettre un terme à sa collaboration avec un programme qui lui tenait pourtant très à cœur. C’est lors d’une séance de footing que le présentateur a enregistré cette séquence pour annoncer l’information.

Alors qu’il avait communiqué, il y a quelques jours qu’il allait proposer dans très peu de temps un nouveau jeu totalement inédit et jamais vu en Europe, et que dans un même temps, il vient de terminer une saison de « Koh-Lanta, l’île des héros » qui a battu tous les records d’audience et qui a connu d’innombrables rebondissements, le journaliste et présentateur Denis Brogniart arrive aujourd’hui avec une autre grande nouvelle.

Devenu une véritable star au même titre que les participants des émissions qu’il présente, comme notamment Koh-Lanta et Claude le héros malheureux qui a perdu pour la troisième fois la finale du jeu d’aventure, Denis Brogniart est suivi par un nombre impressionnant de téléspectateurs, mais aussi par des milliers de followers sur les réseaux sociaux. C’est donc avec tristesse que ses fans apprendront qu’il a décidé d’arrêter la présentation d’une émission culte de TF1, diffusée tous les dimanches matin depuis de nombreuses années et dans laquelle il partageait le plateau avec Marion Jollès. Cette émission, vous l’aurez deviné, c’est bien évidemment Automoto...

À la tête du programme consacré au monde de l’automobile et de la moto depuis plusieurs décennies, le dimanche matin sur l’antenne de TF1, Denis Brogniart avait pris les rênes de l’émission en 2012, mais aujourd’hui, il a décidé de céder sa place à l’un de ses collaborateurs, en la personne de Jean-Pierre Gagick. En accord avec la direction de TF1, le présentateur pense que c’était le bon moment pour s’arrêter de présenter la plus ancienne émission de TF1 au vu de ses nombreuses autres activités sur la chaîne.

Et c’est donc via les réseaux sociaux qu’il avait souhaité annoncer lui-même l’information à ses fans « Depuis le Touquet, sous le beau temps, je voulais vous confirmer l’information, j’arrête la présentation d’Automoto après 8 ans d’une expérience fabuleuse qui m’a permis de rencontrer tous les acteurs du monde de l’automobile, d’essayer des voitures incroyables, de visiter les usines des plus grands constructeurs. Il était temps pour moi de passer le flambeau. Je tiens à vous rassurer, je continuerai tous le reste et ma sentence est irrévocable ». Il semblait apparemment important pour Denis Brogniart de mettre les choses au clair.

Car des bruits circulaient déjà sur le retrait de l’animateur, et il était donc temps pour lui d’éclaircir la situation afin de rétablir la vérité. Via cette vidéo, le présentateur de 53 ans annonçait également être impatient de commencer sa nouvelle aventure dans un concept produit par Arthur. Visiblement impossible de tout faire, malgré son physique de sportif de haut niveau, impossible pour Denis Brogniart d’être sur tous les fronts pour le marathonien des programmes de TF1. Il faut bien avouer que l’emploi du temps de Denis Brogniart ressemble à s’y méprendre à une épreuve du jeu qu’il présente aussi depuis de nombreuses années Koh-Lanta ou à une course de fond, tant ses journées sont chargées.

S’il ne commentera plus les temps réalisés par les plus belles voitures du monde sur circuit, c’est son temps à lui qui est compté, car il lui semble impossible de tout réaliser dans les meilleures conditions. Il décide donc aujourd’hui de se concentrer sur les trois émissions qui prendront la totalité de son temps. C’est-à-dire » Koh-Lanta » et ses différentes versions, le jeu télévisé » Ninja Warrior, le parcours des héros « , et le tout récent » District Z » qui s’annonce grandiose. Néanmoins, il n’exclut pas la possibilité de continuer à commenter les plus grands événements sportifs, comme il le fait depuis de nombreuses années. Véritable passionné, le journaliste sportif de formation, a en effet dans sa carrière, commenté des rendez-vous comme les Grands Prix de Formule 1, la Coupe du Monde de Rugby, la Coupe de Monde de Football ou encore les épreuves des Jeux olympiques. Des événements qui ont marqué son parcours débuté à l’époque sur Eurosport.

Même si Denis Brogniart est un grand sportif et un hyperactif, le cumul de toutes ces émissions et la masse de travail que cela représentait, semblait quand même quelque peu insurmontable. C’est donc avec sagesse, mais avec une pointe de regret que Denis Brogniart a dû se résoudre à faire des choix. Difficile pour lui d’imaginer l’arrêt de la présentation de Koh-Lanta, au vu du succès que cela représente et concernant » District z », il se dit tellement heureux de présenter un programme aussi novateur, et qui risque bien de surprendre le téléspectateur tant le concept est inédit. Comme annoncé précédemment, TF1 avec la collaboration d’Arthur dans le rôle de producteur, s’apprête à lancer un jeu complètement fou. Un jeu de survie en milieu hostile, dans des mondes peuplés d’horribles zombies et dont le maître des lieux serait Jean Reno. Un scénario digne de séries comme » Game of thrones » ou de programmes du même genre.

Son choix de ralentir la cadence en arrêtant l’un de ses programmes, c’est donc porté vers l’émission Automoto qu’il présentait chaque dimanche matin. Mais avec la présence de Marion Jollès et de Jean-Pierre Gagick, il laisse le programme entre de bonnes-mains et ne se montre pas inquiet pour la suite.

Automoto est une des émissions culte de TF1 et de la télé française en général. Elle connaît un succès permanent depuis les années 70. À la fois, à la pointe des nouveautés en présentant les derniers véhicules tout juste sortis des usines des constructeurs, l’émission propose aussi des essais comparatifs et des séquences qui parlent du sport automobile en général. Diffusée chaque week-end depuis plus de 45 ans, avant une autre émission sportive » Téléfoot « , les audiences d’Automoto ont toujours été satisfaisantes pour la direction de la chaîne de télévision TF1. C’est donc un programme mythique que Denis Brogniart s’apprête à quitter dans quelques jours, mais il pourra certainement se consoler au vu des audiences et de la popularité de ses autres émissions.