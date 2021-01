Denis Brogniart critiqué par les internautes sur le respect des gestes barrières, il répond vivement!

Plutôt calme d’habitude , Denis Brogniart n’hésite pas à remettre internautes et téléspectateurs à leur place lorsque c’est nécessaire ! La preuve, ce coup de gueule qu’il a fait récemment dans son émission.

Connu principalement pour ses phrases cultes dans Koh-Lanta, Denis Brogniart anime de nombreuses autres émissions. C’est notamment le cas avec “Ninja Warrior” ainsi que “District Z”. Des programmes qui sont devenus phares pour TF1 et ses téléspectateurs. Mais malgré sa popularité, l’animateur ne fait pas toujours l’unanimité auprès de ses abonnés ! Cela s’est d’ailleurs beaucoup fait ressentir dernièrement lorsque le présentateur publie diverses photos sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Denis Brogniart a toujours été proche de sa communauté. Il multiplie d’ailleurs les photos et posts en tous genres pour partager ses expériences avec les internautes. Une habitude qui n’est pas forcément bénéfique pour sa carrière. Chez LD People, nous avons justement été stupéfait de découvrir ses altercations avec les internautes et téléspectateurs depuis un certain temps. Pourquoi un tel écart ? Faisons le point !

Pas de solidarité ?

Après une année difficile, Denis Brogniart s’est octroyé quelques jours de vacances. Sa destination ? Les montagnes pour profiter de l’hiver en compagnie de certains de ses proches. Et l’animateur n’a pas manqué de partager ce moment inédit où il s’est senti ” presque seul au monde” ! Bien que les souhaits et félicitations étaient de rigueur, certains internautes ont accusés Denis Brogniart de manquer de solidarité envers les autres français.

“Je constate que Mr Denis Brogniart n’ est ni compréhensif ni solidaire envers nous, petit français” avait-elle d’ailleurs écrit. Une pique que l’animateur n’a pas hésité à commenter à son tour. Ce dernier a alors expliqué qu’il s’était certes rendu sur place pour s’amuser mais aussi et surtout pour “soutenir ses proches qui souffrent” de la situation actuelle. Il ne faut pas oublier que bon nombre de station de ski et autres ne sont pas ouverts en cette période de pandemie. Une crise dont les répercussions sont catastrophiques pour la région.

Gros coup de gueule de Denis Brogniart sur son émission !

Mais Denis Brogniart ne semble pas vouloir s’arrêter là pour faire valoir son opinion face aux critiques de ses fans. L’animateur profite également de la diffusion d’une de ses emissions pour faire le point. En effet, le présentateur de Koh-Lanta a bien fait savoir qil était remonté contr ses internautes qui denoncent le respect des gestes barrières dans l’emission District Z. “Photo réalisée durant le confinement non ?” ou encore “Nous étions déjà dans la phase de pandémie” pouvait-on lire parmi les critiques des internautes.

Face à cette attitude, Denis Brogniart n’a pas hésité à donner sa version des faits. “Nous étions tous testés et tous évidemment négatifs“. Une réponse claire et nette qui donne le ton aux autres abonnés qui se risqueraient à venir embêter Denis Brogniart !